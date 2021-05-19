Opel презентовал электрический рестомод Manta (ФОТО, ВИДЕО)

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Представленная 50 лет назад модель Manta и сегодня выглядит стильно, но ее 4-цилиндровый бензиновый двигатель не соответствует трендам, – в моде нынче электричество (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).





Именно поэтому в компании Opel решили создать симбиоз классики и авангарда – так называемый рестомод. Стоит отметить, что подобные ретро автомобили с современной технической "начинкой" стали активно развиваться на фоне повального увлечения "электричеством".





Полвека назад под капотом Manta располагался 105-сильный бензиновый мотор. Наследник получил более мощный 147-сильный (108 кВт) электродвигатель, который обеспечивает 255 Нм крутящего момента непосредственно со старта. Вся эта мощь отправляется к задним колесам.













Питание для электромотора обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 31 кВт, которая позволяет автомобилю преодолеть без остановки до 200 км. В движении подзаряжать батарею можно за счет системы рекуперации энергии торможения, а на парковке можно "запитаться" от обычной розетки или трехфазной "быстрой" зарядной станции. Для этого автомобиль снабдили встроенным зарядным блоком на 9 кВт.





В облике новинки гармонично соединены современные и классические элементы. В частности, автомобиль получил характерное оформление передней части машины Opel Vizor со светодиодными фарами и дисплеем, позволяющим общаться с внешним миром с помощью сообщений или пиктограмм.





Связь поколений подчеркивает ярко-желтая окраска с черным капотом – визитная карточка самых мощных версий Manta первого поколения.













В широких колесных арках скрываются 17-дюймовые легкосплавные диски Ronal оригинального дизайна. Спереди установлены шины размерностью 195/40, а сзади – более широкие 205/40. Крышку багажника украсили черные буквы Manta, выполненные в новом "опелевском" шрифте.





Полностью цифровой кокпит выполнен в духе минимализма. Перед глазами водителя располагается широкий экран Opel Pure Panel, объединивший два дисплея диагональю 12 и 10 дюймов. А развлекать водителя и его спутников в дороге будет аудиосистема легендарного бренда Marshall.













Спортивные "ковши", торпеда и карты дверей с комбинированной отделкой из кожи и алькантары украсили декоративными желтыми полосами. А спортивный трехспицевый руль Petri выполнен в стилистике 70-х. Завершающим штрихом интерьера стала отделка потолка из алькантары.



