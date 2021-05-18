Заменить водительское удостоверение можно в приложении “Дія“

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба МВД.





До сих пор заменить водительское удостоверение можно было через Электронный кабинет водителя. Такой услугой уже воспользовались около 40 тысяч украинских автомобилистов.





По словам Гончарова, на этом МВД останавливаться в нововведениях для водителей не планирует. Через некоторое время введут возможность доставки водительских удостоверений домой клиенту.





Многие украинские автомобилисты оценили возможности портала и мобильного приложения "Дія" после того, как весной 2020 года в Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса. Этот портал и приложение помогают экономить время.



