Ford построит еще один автомобиль на платформе Volkswagen

Американская марка взяла на себя разработку пикапов Ford Ranger и VW Amarok следующей генерации. Форд также отвечает за новое поколение фургонов Ford Transit Custom и VW Transporter. А Volkswagen предоставит свою платформу MEB.





Изначально Ford планировал построить в рамках этой архитектуры одну легковую модель – электрический кроссовер, который займет место на ступень ниже Mustang Mach-E. О будущей новинке по-прежнему известно очень мало. Сейчас она проходит дорожные испытания. Запуск в серию запланирован на 2023 год. Пока безымянная модель встанет на конвейер в Кельне.





Сейчас же стало известно, что Ford построит на платформе MEB еще как минимум один электрокар. Об этом рассказал глава европейского подразделения марки Стюарт Роули. Он также отметил, что Форд не планирует «уступать лидерство в электромобильных технологиях», поскольку у них есть и свои собственные платформы для создания «батарейных» автомобилей. Например, тех, что послужили основой для Ford Mustang Mach-E и пикапа F-150 Lightning, готовящегося к премьере.





Отметим, что продажи электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E уже начались. С момента появления на рынке в декабре 2020 года в США удалось продать 8568 экземпляров, в Европе – 254 автомобиля.





Тогда как первым электромобилем Volkswagen на платформе MEB стал хэтчбек ID.3. Его продажи в Европе начались в сентябре прошлого года. До марта 2021 продано 66478 единиц.



