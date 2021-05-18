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АвтоМото
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18 мая 21, 10:18
Kia радикально обновила свой лучший седан
Kia К9
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Компания Kia подвергла рестайлингу свою топовую модель, полноразмерный седае К9 ( на других рынкахпродается по всему миру под названиями K900 или Quoris).
Лучшая четырехдверка корейской марки представлена сейчас уже во втором поколении, которое продается с 2018 года.

Новый Kia К9 заметно отличается от актуальной модели - в частности, решетка радиатора стала еще больше, фары - наоброт, чуть уже, плюс появились новые бамперы. Задние фонари соединили светодиодной полоской, а на крышке багажника появился новый логотип марки - без охрактерного овального обрамления.

Довершают картину  19-дюймовые легкосплавные диски колес другого дизайна.



Фото салона Kia K9 2022 пока нет (собственно, сама премьера новинки еще не состоялась), но производитель пообещал, что внутри машина похвастает "роскошными материалами, новыми технологии, улучшенным комфортом и еще большим простором". 

Дореситайлинговая модель оснащается двигателями объемом 3,3, 3,8 или 5,0 л мощностью от 315 до 425 л.с. Скорее всего, эти же моторы будут и у обновленной версии, хотя не исключается также появление гибридного варианта. Опционно для седана будет доступный полный привод. 



Дебют Kia К9 2022 состоится в ближайшие недели.

Источник: https://firstgear.ua/
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