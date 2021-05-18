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18 мая 21, 10:15
Сезонные ограничения движения грузовиков
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С 1 июня грузовикам запрещается движение по дорогам общего пользования.
Вступают в силу сезонные ограничения движения большегрузных транспортных средств в дневное время. Они ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. О применении указанных ограничений и мест размещения временных площадок проинформированы касающиеся центральные органы исполнительной власти и ассоциации автомобильных перевозчиков.

Исключение делается для грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что движение ограничивается в дневное время суток при температурных показателях воздуха выше 28 градусов по Цельсию.

В Укравтодоре сообщают, что водители могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Также можно воспользоваться TIR-паркингом.

Источник: https://osn.com.ua/
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