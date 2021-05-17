Рейтинг самых дорогих в обслуживании машин

О рейтинге самых дорогих в обслуживании машин стало известно из исследования американской компании YourMechanic.





Эксперты проанализировали данные из автомобильных сервисов за последние 10 лет. В среднем эти автомобили проезжают от 18 до 25 тыс. километров. За этот период машины проходят 2 плановых техобслуживания.





Первое место в рейтинге заняли автомобили компании BMW. Модели немецкого производителя оказались самыми дорогими в обслуживании. Владельцы моделей BMW в США тратят в среднем 1780 долларов в год на обслуживание авто.





На втором месте также немецкий бренд компания Mercedes-Benz. Владельцы этих автомобилей в среднем тратят около 1290 долларов в год.





На третьем и четвертом месте бренды Volvo и Cadillac соответственно. На обслуживание моделей этих компаний требуется около 1250 долларов в год.





Закрывает рейтинг бренд Audi, на обслуживание моделей которого требуется около 1240 долларов ежегодно.



