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АвтоМото
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17 мая 21, 11:47
Рейтинг самых дорогих в обслуживании машин
BMW X1
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Обслуживание некоторых автомобилей обходится довольно дорого.
О рейтинге самых дорогих в обслуживании машин стало известно из исследования американской компании YourMechanic.

Эксперты проанализировали данные из автомобильных сервисов за последние 10 лет. В среднем эти автомобили проезжают от 18 до 25 тыс. километров. За этот период машины проходят 2 плановых техобслуживания.

Первое место в рейтинге заняли автомобили компании BMW. Модели немецкого производителя оказались самыми дорогими в обслуживании. Владельцы моделей BMW в США тратят в среднем 1780 долларов в год на обслуживание авто.

На втором месте также немецкий бренд компания Mercedes-Benz. Владельцы этих автомобилей в среднем тратят около 1290 долларов в год.

На третьем и четвертом месте бренды Volvo и Cadillac соответственно. На обслуживание моделей этих компаний требуется около 1250 долларов в год.

Закрывает рейтинг бренд Audi, на обслуживание моделей которого требуется около 1240 долларов ежегодно.

Источник: https://sud.ua/
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