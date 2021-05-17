Уникальное противопожарное средство для автомобилей

Оперативно погасить огонь не всегда удается. Зачастую пламя охватывает всю машину, неся угрозу и другим транспортным средствам.





Для того, чтобы потушить загоревшийся автомобиль, пожарные используют тонны воды и огромное количество времени. Решение, которое поможет оперативно справиться с огнем, нашла норвежская компания Bridgehill. Ее специалисты разработали специальное противопожарное покрывало. Оно позволяет локализовать очаг возгорания за считанные минуты. Принцип работы очень прост и основан на том, чтобы ограничить доступ кислорода к огню.





Покрывало большое, размером 6 на 8 метров, поэтому способно закрыть даже крупный автомобиль. При этом его вес составляет всего 28 кг и помещается оно в специальный мешок, занимая минимум места в багажном отделении. В случае возгорания машины, все, что нужно сделать, – накрыть ее покрывалом, проконтролировав, чтобы оно плотно прилегало к земле.





Сразу снимать одеяло с авто не рекомендуется. Нужно подождать не менее 20 минут. В идеале это должны делать пожарные, особенно если загорелся электромобиль. Ведь литиевые батареи могут гореть без кислорода. Еще одним плюсом этой разработки является то, что во время тушения машины водой в воздух выделяется огромное количество химикатов. Покрывало позволяет избежать отравления окружающей среды.





Компания предлагает два вида покрывал – Pro и Standart. Стандартный вариант можно использовать только один раз, а профессиональный до 30 раз. Конечно, такое покрывало не защитит вас от возможного возгорания автомобиля, но позволит быстро устранить его, избежав серьезных последствий.



