Chevrolet Silverado форсировали до 710 "лошадок"

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мастера ателье SVE подготовили комплект для тюнинга популярного пикапа Chevrolet Silverado актуальной генерации. Новинка получила название YENKO/SC Silverado California Edition.





Главная инновация скрывается под капотом новинки. Речь идет о 3-литровом механическом нагнетателе, который обеспечивает улучшенное "дыхание" для 6,2-литрового стокового V8. С таким компрессором мощность удалось увеличить до 710 л.с. При этом автомобиль соответствует экологическим нормам всех 50-ти американских штатов. Новинка будет доступна к заказу у официальных дилеров Chevrolet.





В комплект вошли также доработанный впускной коллектор, массивный интеркулер с водяным охлаждением, более эффективная система охлаждения двигателя и новая спортивная выхлопная система с "квартетом" хромированных патрубков. Кроме того, автомобиль получил новый капот и облицовку радиатора из композитных материалов, 6-поршневые передние тормозные механизмы Brembo, спортивные пружины и амортизаторы Fox, а также усиленный задний стабилизатор, диаметр которого увеличили до 28 мм. В результате доработок дорожный просвет спереди уменьшили на 50 мм, а сзади – на 127 мм.



