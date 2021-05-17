Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
27.54
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
17 мая 21, 11:39
Chevrolet Silverado форсировали до 710 "лошадок"
Chevrolet Silverado
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американское ателье Specialty Vehicle Engineering из штата Нью-Джерси подготовило "заряженную" версию Chevrolet Silverado. Мощность пикапа которого довели до 710 л.с.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мастера ателье SVE подготовили комплект для тюнинга популярного пикапа Chevrolet Silverado актуальной генерации. Новинка получила название YENKO/SC Silverado California Edition.

Главная инновация скрывается под капотом новинки. Речь идет о 3-литровом механическом нагнетателе, который обеспечивает улучшенное "дыхание" для 6,2-литрового стокового V8. С таким компрессором мощность удалось увеличить до 710 л.с. При этом автомобиль соответствует экологическим нормам всех 50-ти американских штатов. Новинка будет доступна к заказу у официальных дилеров Chevrolet.

В комплект вошли также доработанный впускной коллектор, массивный интеркулер с водяным охлаждением, более эффективная система охлаждения двигателя и новая спортивная выхлопная система с "квартетом" хромированных патрубков. Кроме того, автомобиль получил новый капот и облицовку радиатора из композитных материалов, 6-поршневые передние тормозные механизмы Brembo, спортивные пружины и амортизаторы Fox, а также усиленный задний стабилизатор, диаметр которого увеличили до 28 мм. В результате доработок дорожный просвет спереди уменьшили на 50 мм, а сзади – на 127 мм.

Источник: https://news.obozrevatel.com/
Ещё по теме:
Фото: Новый Chevrolet Niva 2 на шпионских снимках
ДТП в Киеве:столкнулись полиция и такси, 4 пострадавших,Фото
Электромобили серьезно угрожают нефтяной отрасли
Представлена обновленная модель пикапа Chevrolet Silverado
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рейтинг самых дорогих в обслуживании машин
noimageУникальное противопожарное средство для автомобилей
noimageВ Украине продается много новых автомобилей
noimageЧасть заправок приостановила продажу бензина премиум-класса
Лента новостей