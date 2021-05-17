В Украине продается много новых автомобилей

В апреле в Украине зарегистрировано рекордное количество новых автомобилей за последние 8 лет, лидером продаж стала японская Toyota.





Несмотря на строгие карантинные ограничения, действовавшие в прошлом месяце в большинстве регионов страны, было продано около 10 тысяч машин, что на 11% больше, чем в марте, и примерно столько же, сколько в апреле 2014-го года.





По мнению экспертов, основным фактором увеличения продаж стал накопленный в предыдущие периоды отложенный спрос на авто. Ранее он не реализовывался, так как люди ждали более благополучных времен для покупки.





Toyota в трех из первых четырех месяцев 2021 года занимала лидерство на рынке, обгоняя самый популярный в Украине автобренд 2020 года, компанию Renault.





Однако если до апреля их показатели продаж были практически одинаковыми, то в прошлом месяце японцы оторвались от французов, продав на 400 автомобилей больше (1618 против 1215).





В апреле успех Toyota обеспечило совпадение нескольких факторов. Среди них выход обновленного седана Camry, дебют плагин-гибридного RAV4, а также выход на рынок гибридного кроссовера Highlander.





Среди лидеров по количеству проданных автомобилей в апреле стала южнокорейская Kia, увеличившая показатели за март на 28%, до 830 зарегистрированных машин. Кроссовер Kia Sportage, который стал самой продаваемой моделью легковых авто в апреле с 640 зарегистрированными машинами.





Также выросли продажи немецкой BMW (которая заняла девятое место самых продаваемых брендов по итогам апреля), а также других премиальных игроков рынка: увеличили реализацию в прошлом месяце Mercedes, Audi, Lexus, Jaguar, Porsche.







