Часть заправок приостановила продажу бензина премиум-класса

Сети автозаправочных станций (АЗС) прекратили продавать топливо высокого качества. Это связано с новым ограничением цен на бензин и ДТ, которое ввел Кабмин 14 мая.

"С сегодняшнего дня, 15 мая, в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май является убыточной для сети", - сообщили на официальных страницах ОККО в социальных медиа.

Кроме этой сети АЗС продажу прекратили еще ряд компаний, в частности WOG и Socar.

Так, корреспондент "Телеграфа" обратился к Shell с вопросом, продается ли у них сейчас бензин премиум-класса собственной марки V-Power. На горячей линии сети ответили, что да. Но по факту на АЗС его продажа приостановлена.





Оказывается, что ограничения на цену качественного бензина, которую ввел Кабмин, ниже реальной цены продажи.





Сегодня средняя цена на бензин составляет:





A-95 + - 33,55 грн./л.





A-95 - 31,05 грн./л.





A-92 - 29.60 грн./л.





ДТ - 29.09 грн./л.





Газ - 15.80 грн./л.





Напомним, что в пятницу, 14 мая, Кабинет министров Украины несколькими росчерками пера установил государственное регулирование цен на топливо.





Рассчитывать цены на бензин и ДТ будет НАК "Нафтогаз Украины". До 3 числа каждого месяца карантина Национальная акционерная компания будет предлагать Министерству экономики средние цены на дизельное топливо и до 5 числа - на бензин.





По этим данным средняя стоимость за май составит:





ДТ - 27,89 грн./л;





бензин - 30,22 грн./л.