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15 мая 21, 21:26
Законы о растаможке евроблях вступили в силу
евробляхи
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Законы о временном упрощении растаможивания ввезенных из Европы подержанных автомобилей опубликованы в Голосе Украины

Законы о временном упрощении растаможивания импортируемых из Европы автомобилей вступили в силу. Они опубликованы в газете Верховной Рады Голос Украины.

Законы вносят изменения в Налоговый (№1402-IX) и Таможенный (№1403-IX) кодексы.

Подержанные автомобили с датой выпуска более пяти лет назад, ввезенные в Украину до 31 декабря 2020 года, теперь облагаются по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога зависит от возраста автомобиля, объема и типа двигателя, и не будет зависеть от его стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, в большинстве случаев стоимость растаможивания не превысит 1000 евро.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Из льготного режима исключены транспортные средства для перевозки 10 и более человек и мотоциклы.

Льготный период продлится 180 дней с момента вступления законов в силу. Для участников АТО/ООС он составит 270 дней.

Под действие законов не попадают автомобили, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-агрессора или ввезены с временно оккупированных территорий Украины.

16 апреля 2021 года Рада приняла закон об упрощенном таможенном управлении "евроблях". 


12 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о растаможке "евроблях".
liga.net
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