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АвтоМото
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14 мая 21, 11:55
BMW подтвердила выпуск водородного X5 в ближайшее время
кроссовер
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Кроссовер с силовой установкой на топливных элементах появится в 2022 году.
Об этом, по сообщению агентства Reuters, заявил генеральный директор концерна BMW Оливер Ципсе во время выступления на ежегодном собрании акционеров.

По его словам, уже в следующем году баварская марка наладит мелкосерийный выпуск модификации кроссовера X5, работающей на водородных топливных элементах. Конкретные объемы производства будут зависеть от условий и требований мирового рынка — инфраструктура водородных заправок в мире еще не развита, а сам водород достаточно дорог.

Прототип водородного BMW X5 был представлен еще в 2019 году. Силовая установка BMW i Hydrogen NEXT развивает 125 кВт (170 л.с.) мощности за счет химической реакции между водородом и кислородом из окружающего воздуха. Прототип снабжен парой баков, которые суммарно вмещают шесть килограммов сжатого до 700 бар водорода. Заправка топливом занимает всего три-четыре минуты. Машина получила фирменный электропривод eDrive пятого поколения и буст-аккумулятор, обеспечивающий электромотору приток дополнительной энергии при обгоне или ускорении. Общая мощность системы составляет 275 кВт (374 л.с.).



Сегодня львиная доля мировых автопроизводителей смотрит в сторону аккумуляторных электромобилей, чтобы соответствовать ожесточающимся эконормам в Европе и Китае. Но BMW — одна из немногих компаний, кто видит рыночные перспективы для машин на водородных топливных элементах. Интересно, что пару десятилетий назад в BMW экспериментировали с автомобилями, в которых водород используется просто как топливо для двигателей внутреннего сгорания.



Сейчас водородные модели уже выпускают Toyota, Honda и Hyundai, но все они имеют очень ограниченные объемы производства и продаж. И именно с Тойотой баварцы сотрудничают в разработке топливных элементов.



Источник: https://focus.ua/
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