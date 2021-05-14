Лучшие б/у кроссоверы и SUV стоимостью до $15 000

Выбор в этих сегментах автомобильного рынка очень большой. Эксперты американского портала Autoblog назвали лучшие б/у кроссоверы и внедорожники стоимостью до 15 000 долларов.





В сегменте субкомпактных кроссоверов лучшим назван Hyundai Kona 2018-2020 годов выпуска. В линейку его двигателей входят несколько бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Есть версии с полным приводом.





Лучшим компактным б/у кроссовером стала Mazda CX-5 2014-2016 годов выпуска. Эксперты рекомендуют Mazda CX-5 2017 модельного года, чья цена только немного превышает 15 000 долларов. Базовым является 2,0 л двигатель мощностью 155 л.с.





Лучшим 5-местным внедорожником назван Jeep Grand Cherokee 2013-2015 модельных годов, который может преодолеть серьезное бездорожье.





Лучшим кроссовером с тремя рядами кресел признан Kia Sorento 2016-2017 годов выпуска, а лучшим среди больших внедорожников - Ford Expedition 2009-2014 годов выпуска, который оснащается турбированным двигателем EcoBoost V6.





У каждого из этих кроссоверов и внедорожников есть достойные конкуренты, к которым тоже нужно присмотреться. Например, в качестве альтернативного варианта Ford Expedition можно изучить Nissan Armada с 5,6-литровым мотором V8 мощностью 317 л.с.



