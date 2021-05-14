Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.44
USD
27.60
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
14 мая 21, 11:53
Лучшие б/у кроссоверы и SUV стоимостью до $15 000
Hyundai Kona
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В модельной линейке практически каждого автопроизводителя сейчас есть кроссоверы и внедорожники.
Выбор в этих сегментах автомобильного рынка очень большой. Эксперты американского портала Autoblog назвали лучшие б/у кроссоверы и внедорожники стоимостью до 15 000 долларов.

В сегменте субкомпактных кроссоверов лучшим назван Hyundai Kona 2018-2020 годов выпуска. В линейку его двигателей входят несколько бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Есть версии с полным приводом.

Лучшим компактным б/у кроссовером стала Mazda CX-5 2014-2016 годов выпуска. Эксперты рекомендуют Mazda CX-5 2017 модельного года, чья цена только немного превышает 15 000 долларов. Базовым является 2,0 л двигатель мощностью 155 л.с.

Лучшим 5-местным внедорожником назван Jeep Grand Cherokee 2013-2015 модельных годов, который может преодолеть серьезное бездорожье.

Лучшим кроссовером с тремя рядами кресел признан Kia Sorento 2016-2017 годов выпуска, а лучшим среди больших внедорожников - Ford Expedition 2009-2014 годов выпуска, который оснащается турбированным двигателем EcoBoost V6.

У каждого из этих кроссоверов и внедорожников есть достойные конкуренты, к которым тоже нужно присмотреться. Например, в качестве альтернативного варианта Ford Expedition можно изучить Nissan Armada с 5,6-литровым мотором V8 мощностью 317 л.с.

Источник: https://auto.today.ua/
Ещё по теме:
10 лучших автомобилей по мнению водителей
Лучшие кроссоверы по доступной цене в Украине
Volkswagen представил свой самый дешевый кроссовер
Владельцы новых кроссоверов Ford столкнулись с проблемой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
BMW подтвердила выпуск водородного X5 в ближайшее время
noimageНа украинских дорогах появится еще около 150 камер
noimageВ Украине упрощают растаможку "евроблях"
Лента новостей