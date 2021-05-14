На украинских дорогах появится еще около 150 камер

Безопасность государства», сообщает корреспондент Укринформа.





"У нас сегодня работает система автоматического измерения и контроля скорости, которая заработала с 1 июня прошлого года. На сегодняшний день мы закупили еще 220 таких камер, они устанавливаются, и до 1 июня мы будем иметь уже около 150 камер", - сообщил Геращенко.





По его словам, сейчас планируется, что на украинских дорогах к 2024 году будет 1500 стационарных камер.





"Также у нас будут работать камеры, которые называются "Фантом", - на автомобилях полицейских, которые будут измерять скорость в потоке. И еще сейчас разрабатывается народными депутатами проект Закона об использовании мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге", - отметил Геращенко.





Как сообщал Укринформ, 11 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что автоматическая фото- и видеофиксация нарушений ПДД внедрена в Киеве и еще трех областях - Киевской, Львовской, Николаевской.



