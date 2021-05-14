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14 мая 21, 11:50
На украинских дорогах появится еще около 150 камер
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Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время форума «Украина 30.
Безопасность государства», сообщает корреспондент Укринформа. 

"У нас сегодня работает система автоматического измерения и контроля скорости, которая заработала с 1 июня прошлого года. На сегодняшний день мы закупили еще 220 таких камер, они устанавливаются, и до 1 июня мы будем иметь уже около 150 камер", - сообщил Геращенко. 

По его словам, сейчас планируется, что на украинских дорогах к 2024 году будет 1500 стационарных камер.

"Также у нас будут работать камеры, которые называются "Фантом", - на автомобилях полицейских, которые будут измерять скорость в потоке. И еще сейчас разрабатывается народными депутатами проект Закона об использовании мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге", - отметил Геращенко. 

Как сообщал Укринформ, 11 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что автоматическая фото- и видеофиксация нарушений ПДД внедрена в Киеве и еще трех областях - Киевской, Львовской, Николаевской.

Источник: https://kontrakty.ua/
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