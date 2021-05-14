В Украине упрощают растаможку "евроблях"

Документ опубликован в издании "Голос Украины".





По упрощенной формуле можно будет растаможить автомобили, которые физлица ввезли на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находящиеся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.





Установлено ограничение на упрощенное растаможивание транспортных средств, с года выпуска которых прошло более 5 лет.





Нельзя растаможить по этой процедуре машины, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более) и 8711 (мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды).





Растаможить можно будет только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2" и не происходить из страны-агрессора.





Участник боевых действий может растаможить "евробляху" по новой процедуре в течение 270 дней, при условии документального подтверждения его пребывания более 90 дней непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил со дня вступления в силу закона, то есть с 15 мая.



