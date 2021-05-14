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14 мая 21, 11:47
В Украине упрощают растаможку "евроблях"
евробляхи
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Новый закон об упрощенном растаможивании "евроблях" завтра вступит в силу. Однако в действие его введут лишь спустя месяц после вступления в силу - 15 июня.
Документ опубликован в издании "Голос Украины".

По упрощенной формуле можно будет растаможить автомобили, которые физлица ввезли на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находящиеся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Установлено ограничение на упрощенное растаможивание транспортных средств, с года выпуска которых прошло более 5 лет.

Нельзя растаможить по этой процедуре машины, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более) и 8711 (мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды).

Растаможить можно будет только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2" и не происходить из страны-агрессора.

Участник боевых действий может растаможить "евробляху" по новой процедуре в течение 270 дней, при условии документального подтверждения его пребывания более 90 дней непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил со дня вступления в силу закона, то есть с 15 мая.

Источник: https://www.rbc.ua/
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