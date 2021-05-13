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13 мая 21, 11:18
Обновлённый Kia Ceed: первые изображения
Kia Ceed
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На днях в Сети появились первые шпионские фотографии рестайлингового корейского хэтчбека.
Kia Сeed ведёт свою историю с 2007 года, когда был представлен хэтчбек первого поколения (в первых двух генерациях модель называлась cee’d). Сегодня на конвейере уже третье поколение, презентация которого состоялась в марте 2018 года на Женевском автосалоне. Подходит время для планового рестайлинга, и тестовые образцы будущей новинки в камуфляже уже были замечены фотошпионами. Они пока сильно замаскированы, но уже можно разглядеть очертания новой решётки радиатора, которая станет более узкой в центральной части. Возможно, она станет шире и будет стыковаться с фарами, так сделано на других новинках корейской компании, среди которых – обновлённый седан Kia K3, известный у нас как Cerato. Мы также изобразили фары с новым фирменным стилем оформления дневных светодиодных ходовых огней в виде пунктира. При этом на шпионских фотографиях видно, что в передней оптике останутся и характерные четыре точки светодиодов, которые станут чуть меньше.



Пока под толстым слоем камуфляжа незаметно никаких изменений на боковинах и задней части хэтчбека, однако можем предположить, что рестайлинговая модель получит новые фонари и изменённый задний бампер. Кроме того, автомобиль изображён с новой эмблемой марки.



Обновление наверняка затронет и интерьер Сида, где появится, как минимум, более современная мультимедийная система. Что же касается технической части, то большая часть силовых агрегатов, скорее всего, останется прежней, а из новинок – гибридная модификация с 1,5-литровым 4-цилиндровым мотором от родственного рестайлингового хэтчбека Hyundai i30, развивающая 160 л.с. и 253 Нм крутящего момента.

Премьера новинки ожидается во второй половине этого года.

Источник: https://kurs.com.ua/
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