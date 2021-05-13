Ремонт трассы Н-14 в пределах Николаевской области

Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.





Игорь Кузьмин отметил, что дорога на юг становится более комфортной и уже в этом году завершится ремонт трассы Н-14 в пределах области, который начали в прошлом году.





Согласно проекту, будут отремонтированы 8 километров дороги от села Воссиятское до границы с Кировоградской областью. Половина отрезке будет ремонтироваться с экспериментальным внедрением новых материалов и технологий.





«Николаевщина обновляет инфраструктуру и становится привлекательной для туристов. К примеру, если раньше дорогу Н-14 на Николаевщине называли одной из худших в стране, то теперь она одна из лучших. Доехать из Кропивницкого в Николаев можно за два часа, ведь в пределах обеих областей имеем качественное и надежное дорожное покрытие. А из Днепра в Николаев - за 3-4 часа», - сообщил Игорь Кузьмин.





Заместитель председателя облгосадминистрации отметил, что Николаевщина не собирается останавливаться на достигнутом, ведь впереди открытие курортного сезона и новых туристических маршрутов.



