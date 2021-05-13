В Украине резко увеличилось производство автомобилей

Нужно отметить, что в апреле 2020 года в Украине выпустили всего 59 автомобилей. Получается, что в апреле 2021 года выпуск автомобилей в нашей стране по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос в 15 раз.





В Украине сейчас только два завода выпускают автомобили – Еврокар и ЗАЗ. На Еврокаре собирают автомобили Skoda, а на ЗАЗе – почти все семейство Lada, купе-кроссовер Renault Arkana, а также седаны Kia Rio и внедорожные хэтчбеки Rio X.





Всего с января по апрель 2021 года в Украине сделали 2 594 автомобиля. Это на 110% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.





Также в январе-апреле 2021 года украинские предприятия сделали 189 автобусов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



