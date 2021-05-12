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АвтоМото
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12 мая 21, 11:45
Tesla притормозила проекты в Китае
Tesla Model X,кроссовер,
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Американский производитель электромобилей Tesla сворачивает покупку дополнительного участка под фабрику под Шанхаем, сообщает Reuters. В качестве причины источники называют неопределенность в контексте растущей напряженности в отношениях между США и Китаем.
Установленные США пошлины в размере 25% на электромобили из Китая заставили компанию Илона Маска ограничить долю производства, которая приходится на КНР, рассказали источники агентства. До сих пор Tesla планировала экспортировать произведенные в Шанхае Model 3 на другие рынки, в том числе американский. 

На премаркете акции компании упали на 3,6%, но частично это результат широкой распродажи акций техсектора. 

Как пишет Reuters, Tesla никогда не сообщала о планах приобрести дополнительный участок для расширения завода. Площадь нынешней территории составляет 200 акров. Речь шла о покупке земельного участка, который будет почти вдвое меньше, для наращивания производственных мощностей — на 200–300 тысяч электромобилей, уточняют собеседники агентства. 

У США и КНР есть разногласия почти по всем вопросам. Среди них — обвинения в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне и усиление репрессий в Гонконге. В ответ на запрос Reuters касательно деятельности завода в Шанхае в Tesla заявили, что все «идет по плану». 

Несмотря на рост прибыли и выручки, квартальный отчет Tesla не впечатлил инвесторов. Дело в том, что компания не улучшила прогноз по продажам в 2021 году, оставив целью 50%-ный рост год к году.

Источник: https://mediavektor.org/
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