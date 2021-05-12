Tesla притормозила проекты в Китае

Установленные США пошлины в размере 25% на электромобили из Китая заставили компанию Илона Маска ограничить долю производства, которая приходится на КНР, рассказали источники агентства. До сих пор Tesla планировала экспортировать произведенные в Шанхае Model 3 на другие рынки, в том числе американский.





На премаркете акции компании упали на 3,6%, но частично это результат широкой распродажи акций техсектора.





Как пишет Reuters, Tesla никогда не сообщала о планах приобрести дополнительный участок для расширения завода. Площадь нынешней территории составляет 200 акров. Речь шла о покупке земельного участка, который будет почти вдвое меньше, для наращивания производственных мощностей — на 200–300 тысяч электромобилей, уточняют собеседники агентства.





У США и КНР есть разногласия почти по всем вопросам. Среди них — обвинения в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне и усиление репрессий в Гонконге. В ответ на запрос Reuters касательно деятельности завода в Шанхае в Tesla заявили, что все «идет по плану».





Несмотря на рост прибыли и выручки, квартальный отчет Tesla не впечатлил инвесторов. Дело в том, что компания не улучшила прогноз по продажам в 2021 году, оставив целью 50%-ный рост год к году.



