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АвтоМото
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12 мая 21, 11:43
Украинцы стали покупать больше электромобилей
электромобиль
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За апрель в Украине поставили на учет 699 электромобилей.
По данным ассоциации «Укравтопром», это на 6% больше, чем в марте и значительно больше, чем в апреле 2020 года, когда действовали карантинные ограничения, сообщает АвтоПортал.

Как и прежде, свыше 90% электрокаров в Украине – подержанные, новых из них лишь 64. Всего украинцы купили 666 легковых и 33 коммерческих электромобилей.

Самый популярный электромобиль в Украине за апрель – Nissan Leaf (198 проданных авто). Подавляющее большинство этих электрокаров подержанные, но в Украине вскоре стартуют официальные продажи этой модели и уже объявлены цены на новый Nissan Leaf.

Второе место занимает Tesla Model 3 (77 авто), а третье – Chevrolet Bolt (67 шт.). В пятерку лидеров попали  Tesla Model S (38 шт.) и Audi e-tron (37). В коммерческом сегменте лидер – Renault Kangoo Z.E. (29 шт.).

Всего с начала года в Украине зарегистрировали 2,4 тыс. электрокаров – на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: https://kurs.com.ua/
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