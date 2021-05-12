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12 мая 21, 11:41
Дорогу между Донетчиной и Черкассчиной ремонтируют
ремонт дорога
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Продолжается капитальный ремонт автодороги Славянск-Майдан на нескольких участках общей протяженностью 5,7 км.
По информации пресс-службы Донецкой ОГА, она станет удобным путем сообщения между Черкасской ТГ и Славянском.

На эти работы выделена субвенция из госбюджета в размере 162 млн гривен.

В данный момент идет вырубка деревьев и корчевание поросли, выполняется фрезерование дорожного покрытия для дальнейшей укладки органоминеральных и асфальтобетонных смесей.

«На дороге будет восстановлено покрытие проезжей части, установлены бортовой камень и металлическое ограждение, укреплены обочины», - сказано в сообщении.

В рамках данного проекта расширят дорожное покрытие, установят барьерные ограждения. Для сохранения дороги обустроят площадку для передвижного пункта габаритно-весового контроля.

В последующем дорожные работы переместятся к границе с Харьковской областью.

Источник: https://mrpl.city/
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