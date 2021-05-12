Дорогу между Донетчиной и Черкассчиной ремонтируют

По информации пресс-службы Донецкой ОГА, она станет удобным путем сообщения между Черкасской ТГ и Славянском.





На эти работы выделена субвенция из госбюджета в размере 162 млн гривен.





В данный момент идет вырубка деревьев и корчевание поросли, выполняется фрезерование дорожного покрытия для дальнейшей укладки органоминеральных и асфальтобетонных смесей.





«На дороге будет восстановлено покрытие проезжей части, установлены бортовой камень и металлическое ограждение, укреплены обочины», - сказано в сообщении.





В рамках данного проекта расширят дорожное покрытие, установят барьерные ограждения. Для сохранения дороги обустроят площадку для передвижного пункта габаритно-весового контроля.





В последующем дорожные работы переместятся к границе с Харьковской областью.



