Лучшую Toyota Corolla сделают еще круче

Модель, выпускавшаяся в период с 1983 по 1987 год, снова в строю. На этот раз это стало возможным благодаря ряду доработок и мотору от GR Yaris.





Культовый дрифт-кар, который многие считают лучшей Тойота Королла в истории, решил возродить японец Ото-сан (Oto-san). Для достижения цели ему пришлось проделать огромную работу. Сейчас Toyota Corolla Levin AE86 разобран и готов к доработкам.





Отличительной особенностью этого купе станет двигатель от Toyota GR Yaris, выдающий 268 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Стоит отметить, что новый мотор крупнее оригинального, поэтому будет выступать над моторным отсеком. Corolla AE86 получит и другие компоненты от известных моделей Тойота. Например, трансмиссия ей достанется от GT86, а дифференциал от Altezza.





В целом можно сказать, что Ото-сан создает уникальную сборку, которая включает в себя только лучшее от отдельных машин Toyota. Свое детище автор представит в 2022 году на автосалоне в Токио.



