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АвтоМото
Новости
11 мая 21, 11:16
Китайский кроссовер Lynk & Co 09 породнится с Volvo XC90
Lynk & Co 09
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Китайская компания Lynk & Co собирается выпустить кроссовер 09 на «тележке» SPA.
Ранее платформа SPA применялась только для автомобилей Volvo серий 60 и 90, а также для мелкосерийного купе Polestar 1.

Теперь же большой кроссовер Lynk & Co 09 будет первым автомобилем бренда на платформе SPA. Каких-либо данных о кроссовере не так много, из-за чего разработчики не спешат раскрывать всю информацию и выдают ее лишь небольшими порциями.

Первые тизеры автомобиля были опубликованы еще в дни апрельского автосалона в Шанхае. До настоящего времени были известны даже габариты модели, но теперь появилась информация о том, что длина будет порядка пяти метров, то есть это аналог кроссовера Volvo XC90.

Lynk & Co 09 будет сделан в стиле дизайне моделей бренда и сможет похвастать своей двухэтажной головной оптикой и агрессивной решеткой радиатора. В движение кроссовер будет приводит 2,0-литровый турбодвигатель, который функционирует с 48-вольтовым стартер-генератором и 8-ступенчатым «автоматом».

Базовая модификация будет развивать 220 л.с., но полноприводные комплектации смогут выдавать отдачу 252 л.с. Серийная модель Lynk & Co 09 будет представлена в ближайшие месяцы.



Источник: https://avtodream.org/
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