Ferrari Testarossa из 1980-х получил современную технику

Доработка среднемоторного Ferrari Testarossa заняла у швейцарцев 14 месяцев, и сейчас рестомод проходит финальные тесты. Кузов работы Pininfarina восстановлен практически в первозданном виде, поэтому внешние различия с оригиналом практически незаметны. Добавились лишь аэродинамические элементы, которые помогут машине разгоняться до заявленных 320 км/ч. Кроме того, за счет установки компонентов из облегченных материалов вес автомобиля снизился на 120 кг.





Основные усилия тюнеры сосредоточили на модернизации техники: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, амортизаторы Ohlins с электронным управлением и тормозная система Brembo с адаптивной ABS, позаимствованная у гоночных спорткаров, участвующих в чемпионате GT3. Также изготовлены идентичные оригинальным диски, но большего диаметра. В целом, подвеска теперь соответствует уровню современных суперкаров.













Силовой агрегат также основательно модернизировали, хотя достигнутые значения мощности и крутящего момента пока не сообщаются. Объявлено лишь, что 12-цилиндровый двигатель объемом 4,9 литра теперь способен раскручиваться до 9000 об/мин. Изменения также включают полностью программируемый ЭБУ и специально разработанную титановую выхлопную систему.













Напомним, что Ferrari Testarossa дебютировала почти 40 лет назад на Парижском автосалоне. С 1984 по 1991 год было выпущено чуть менее 7200 автомобилей и все они поставлялись с 4,9-литровым с V-образным двигателем Ferrari Flat 12 с углом развала цилиндров 180 градусов, развивавшим 385 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. На старте продаж спорткар можно было купить примерно за 150 000 долларов. За рестомод придется выложить на менее 250 тысяч.



























