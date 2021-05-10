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АвтоМото
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10 мая 21, 11:49
В Украине выросли продажи подержанных авто
продажи подержанных авто
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По итогам апреля продажи подержанных импортированных легковых автомобилей в Украине составили 38,8 тысяч единиц, сообщает ассоциация Укравтопром.
«Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 11% превысило показатель предыдущего месяца… В результате доля подержанных авто составила 79,5% от всех легковых автомобилей, впервые зарегистрированных в апреле», – говорится в сообщении.

При этом динамика продаж по сравнению с апрелем 2020 года не указана, поскольку тогда сервисные центры МВД не регистрировали подержанные автомобили из-за карантина.

Самой популярной маркой на рынке импортированных автомобилей стала Renault Megane. В течение апреля владельцами автомобилей этой модели стали 2 370 украинцев.

На втором месте Volkswagen Golf (2 015 регистраций), на третьем – Volkswagen Passat (1 986 регистраций), на четвертом – Skoda Octavia (1 845 регистраций).

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus – в апреле было зарегистрировано 1 508 авто этой модели.

Всего за январь-апрель первую регистрацию в Украине прошли почти 126,5 тыс. поддержанных легковых автомобилей, что в четыре раза больше реализации новых авто за аналогичный период.

Напомним, в Украине в апреле 2021 года было зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: https://novavlada.info/
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