В Украине выросли продажи подержанных авто

«Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 11% превысило показатель предыдущего месяца… В результате доля подержанных авто составила 79,5% от всех легковых автомобилей, впервые зарегистрированных в апреле», – говорится в сообщении.





При этом динамика продаж по сравнению с апрелем 2020 года не указана, поскольку тогда сервисные центры МВД не регистрировали подержанные автомобили из-за карантина.





Самой популярной маркой на рынке импортированных автомобилей стала Renault Megane. В течение апреля владельцами автомобилей этой модели стали 2 370 украинцев.





На втором месте Volkswagen Golf (2 015 регистраций), на третьем – Volkswagen Passat (1 986 регистраций), на четвертом – Skoda Octavia (1 845 регистраций).





Замыкает пятерку лидеров Ford Focus – в апреле было зарегистрировано 1 508 авто этой модели.





Всего за январь-апрель первую регистрацию в Украине прошли почти 126,5 тыс. поддержанных легковых автомобилей, что в четыре раза больше реализации новых авто за аналогичный период.





Напомним, в Украине в апреле 2021 года было зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



