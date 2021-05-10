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10 мая 21, 11:43
В Киеве возле больниц установлены делиниаторы
парковка
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В Киеве за неправильную парковку возле больниц будут эвакуировать авто.
В Киеве автомобили, которые неправильно припаркованы возле больниц и мешают проезду скорых, будут эвакуированы, сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

«Мы определили перечень медицинских учреждений Киева с наиболее проблемными подъездами для скорой помощи. Сейчас идет работа по упорядочению дорожного движения на заездах в больницы, чтобы обеспечить оперативное прибытие скорых к месту оказания срочной медицинской помощи», —  сказал Усов.

По словам заместителя председателя КГГА, в четырех медицинских учреждениях Киева уже установлено делиниаторы в местах заезда скорых, и планируется сделать это еще в девяти больницах города.

Делиниаторы уже установили в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, Киевской городской клинической больнице №8, Киевской городской клинической больнице № 9 и детской клинической больнице №7.

Кроме того, на территории больниц скорой помощи установят ограничительные знаки. Соответственно, автомобили, которые будут нарушать там правила парковки, будут эвакуированы.

Источник: https://hubs.ua/
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