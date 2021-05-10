В Киеве возле больниц установлены делиниаторы

В Киеве автомобили, которые неправильно припаркованы возле больниц и мешают проезду скорых, будут эвакуированы, сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.





«Мы определили перечень медицинских учреждений Киева с наиболее проблемными подъездами для скорой помощи. Сейчас идет работа по упорядочению дорожного движения на заездах в больницы, чтобы обеспечить оперативное прибытие скорых к месту оказания срочной медицинской помощи», — сказал Усов.





По словам заместителя председателя КГГА, в четырех медицинских учреждениях Киева уже установлено делиниаторы в местах заезда скорых, и планируется сделать это еще в девяти больницах города.





Делиниаторы уже установили в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, Киевской городской клинической больнице №8, Киевской городской клинической больнице № 9 и детской клинической больнице №7.





Кроме того, на территории больниц скорой помощи установят ограничительные знаки. Соответственно, автомобили, которые будут нарушать там правила парковки, будут эвакуированы.



