В США Ford отзывает более 600 000 внедорожников

У автомобилей могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше.





С просьбой отозвать авто обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США. В случая необходимости дилер установит специальные штифты и заменит повреждения.





Отзыв распространяется на автомобили с 2016 по 2019 года выпуска.





Представитель Ford заявила, что автопроизводителю не известно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этими неисправностями.





Уведомления клиентов начнутся 28 июня. Отзыв включает 620 483 автомобилей в США, 36 419 в Канаде и 4260 в Мексике.



