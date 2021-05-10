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АвтоМото
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10 мая 21, 11:39
В США Ford отзывает более 600 000 внедорожников
Ford
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Американская автомобильная компания Ford отзывает 661 000 внедорожников Ford Explorer в США. Об этом сообщает Reuters.
У автомобилей могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше.

С просьбой отозвать авто обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США. В случая необходимости дилер установит специальные штифты и заменит повреждения.

Отзыв распространяется на автомобили с 2016 по 2019 года выпуска.

Представитель Ford заявила, что автопроизводителю не известно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этими неисправностями.

Уведомления клиентов начнутся 28 июня. Отзыв включает 620 483 автомобилей в США, 36 419 в Канаде и 4260 в Мексике.

Источник: https://biz.liga.net/
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