В Северодонецке собрали уникальный электромобиль. Фото

Как тебе такое, Илон Маск? В Северодонецке (Луганская область) студенты и преподаватели Восточноукраинского национального университета им. В. Даля собрали макет электромобиля, который, вероятно, не хуже и уж точно дешевлезнаменитой Tesla. Электромобиль получил имя "Ева" (E.WАgen) и стал первой ласточкой в электромобилестроительной отрасли не только региона, но и всей Украины.

А почему нет? Создатели "Евы" рассказывают, что все необходимые материалы и комплектующие можно легко найти по месту, не заказывая втридорога из-за границы. Использование полимерных материалов в элементах кузова позволяет не бояться коррозии и не требует лакирования – а все это сокращает затраты на организацию производства и техобслуживание минимум в два раза и значительно уменьшает вес автомобиля.

"Ева" весит всего 1100 килограмм, у нее рамная конструкция, что делает ее легкой и маневренной. С виду она небольшая, зато внутри – просторно и светло.

- Сначала мы думали, что машина у нас будет маленькая, похожая на "смарт". Но потом решили, что обычно в украинских семьях - по одной машине. Поэтому она должна быть универсальной. Мы пересмотрели наш концепт электромобиля, немного усовершенствовали, и теперь по характеристикам "Ева" - это B-класс, небольшая, но по размерам салона – вполне бизнес-класс, ее длина 4 метра, а полезный объем соответствует пятиместному авто, - рассказал "КП в Украине" руководитель группы разработчиков, проректор по научной работе ВНУ им. Даля, доктор технических наук, профессор Алексей Целищев.

Идея быстрого и легкого электромобиля родилась в стенах ВНУ и Северодонецкого политехнического профессионального колледжа около двух лет назад. Озвучил ее аспирант университета Виталий Миллер, который к тому же является ведущим специалистом завода BMW.

- Мы проанализировали свои возможности, и нас эта идея очень заинтересовала своим потенциалом, - говорит Целищев. – Мы не хотели просто создать макет машины, а хотели показать, что Украине можно и нужно заниматься такими проектами, что это нам по силам. И, конечно, хотели привлечь внимание властей, бизнеса, инвесторов к электроавтомобилестроению.

На создание физического макета у разработчиков ушло почти полтора года. Им занимались в свободное от учебы и работы время, и вот однажды картинка на бумаге стала реальной моделью электромобиля. Он полностью функционирует и может проехать почти 100 километров, развив скорость до 80 км/час. За скоростью следит специальная программа.

Также "Еву" можно оснастить дополнительными источниками питания, а солнечные батареи у нее уже есть – на крыше и на капоте. Они позволяют генерировать дополнительную электроэнергию для подзарядки батарей, и этого хватит на дополнительные 30 километров пробега в день. Благодаря конструкции кузова электромобиль будет удобен людям с инвалидностью – они смогут расположиться в салоне, не покидая колясок. В этом случае педали газа и тормоза легко переносятся в область руля.

- Плюс ко всему в нашем электромобилереализована идея мобильного офиса, - рассказывает разработчик. - В современных условиях, согласитесь, очень актуально! Салон трансформируется - передние сиденья разворачиваются на 180 градусов. Генерация электричества есть, климатическая установка есть, интернет есть – все, можно участвовать в каких-то видеоконференциях, не выходя из автомобиля.



