В Северодонецке собрали уникальный электромобиль. Фото

Как тебе такое, Илон Маск? В Северодонецке (Луганская область) студенты и преподаватели Восточноукраинского национального университета им. В. Даля собрали макет электромобиля, который, вероятно, не хуже и уж точно дешевлезнаменитой Tesla. Электромобиль получил имя "Ева" (E.WАgen) и стал первой ласточкой в электромобилестроительной отрасли не только региона, но и всей Украины.
А почему нет? Создатели "Евы" рассказывают, что все необходимые материалы и комплектующие можно легко найти по месту, не заказывая втридорога из-за границы. Использование полимерных материалов в элементах кузова позволяет не бояться коррозии и не требует лакирования – а все это сокращает затраты на организацию производства и техобслуживание минимум в два раза и значительно уменьшает вес автомобиля.
"Ева" весит всего 1100 килограмм, у нее рамная конструкция, что делает ее легкой и маневренной. С виду она небольшая, зато внутри – просторно и светло.
- Сначала мы думали, что машина у нас будет маленькая, похожая на "смарт". Но потом решили, что обычно в украинских семьях - по одной машине. Поэтому она должна быть универсальной. Мы пересмотрели наш концепт электромобиля, немного усовершенствовали, и теперь по характеристикам "Ева" - это B-класс, небольшая, но по размерам салона – вполне бизнес-класс, ее длина 4 метра, а полезный объем соответствует пятиместному авто, - рассказал "КП в Украине" руководитель группы разработчиков, проректор по научной работе ВНУ им. Даля, доктор технических наук, профессор Алексей Целищев.Солнечная и быстрая
Идея быстрого и легкого электромобиля родилась в стенах ВНУ и Северодонецкого политехнического профессионального колледжа около двух лет назад. Озвучил ее аспирант университета Виталий Миллер, который к тому же является ведущим специалистом завода BMW.
- Мы проанализировали свои возможности, и нас эта идея очень заинтересовала своим потенциалом, - говорит Целищев. – Мы не хотели просто создать макет машины, а хотели показать, что Украине можно и нужно заниматься такими проектами, что это нам по силам. И, конечно, хотели привлечь внимание властей, бизнеса, инвесторов к электроавтомобилестроению.
На создание физического макета у разработчиков ушло почти полтора года. Им занимались в свободное от учебы и работы время, и вот однажды картинка на бумаге стала реальной моделью электромобиля. Он полностью функционирует и может проехать почти 100 километров, развив скорость до 80 км/час. За скоростью следит специальная программа.
Также "Еву" можно оснастить дополнительными источниками питания, а солнечные батареи у нее уже есть – на крыше и на капоте. Они позволяют генерировать дополнительную электроэнергию для подзарядки батарей, и этого хватит на дополнительные 30 километров пробега в день. Благодаря конструкции кузова электромобиль будет удобен людям с инвалидностью – они смогут расположиться в салоне, не покидая колясок. В этом случае педали газа и тормоза легко переносятся в область руля.
- Плюс ко всему в нашем электромобилереализована идея мобильного офиса, - рассказывает разработчик. - В современных условиях, согласитесь, очень актуально! Салон трансформируется - передние сиденья разворачиваются на 180 градусов. Генерация электричества есть, климатическая установка есть, интернет есть – все, можно участвовать в каких-то видеоконференциях, не выходя из автомобиля.
В "Еву" помещается пять человек. Фото: sed-rada.gov.ua.
Мастера из Северодонецка говорят: просто хотели показать, что в Украине можно достаточно быстро и без чрезмерных усилий организовать серийное производство. И не просто в Украине, а в Северодонецке – городе вблизи линии разграничения. Хотели показать и реализовать идею городского универсального автомобиля украинской сборки, что у них и получилось. Продемонстрировали, как быстро скооперировать ресурсы разных предприятий, а то и создать новые, если дело пойдет. В результате город и регион получат заказы, инвестиции, деньги, новые рабочие места…
- Мы и хотели, чтобы эта идея украинского электромобиля была реализована в нашем городе. Чтобы все видели: даже в опасной близости от линии разграничения Украина способна разрабатывать инновационные вещи и реализовывать новые идеи. Мы готовы принимать с неподконтрольных территорий студентов, обучать их, давать им хорошую и интересную работу. И это тоже потенциал нашего проекта, - уверяет Алексей Целищев.
И напоследок. Электромобиль "Тесла" стоит около $30 000, а "Ева" - всего $12 000.Еще одно конкурентное преимущество, которое может вывести Украину в лидеры отрасли. Если, конечно, инвесторы не испугаются…