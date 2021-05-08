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8 мая 21, 12:39
На дорогах к границе с Польшей отремонтируют три моста
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Закарпатская служба автомобильных дорог отремонтирует три моста на дороге общего пользования О 070202 и С 071204 Львов - Самбор - Ужгород, которая ведет к государственной границе с Польшей, за 6,7 млн. грн. Два моста находятся в Лубне, а один - в Камянице.
Мосты в Лубне, располагающиеся недалеко от пропускного пункта Лубня-Волосате, отремонтирует ООО "Коватехстрой" за 2,02 и 2,5 млн. грн. За пять месяцев подрядчик обязуется провести демонтажные работы, отремонтировать пролетную конструкцию, усилить опоры, провести берегоукрепление и обустроить дорожные подъезды к одному из мостов. Капитальный ремонт второго продлится до мая 2022 г.

По информации ProfiDOM.com.ua, ремонт моста к ММТ "Веховина" проведет КП "Агродорстрой" за 2,2 млн. грн. Работы планируется завершить уже в июне. На объекте отремонтируют проезжую часть, усилят опоры и проведут работы по берегоукреплению.

Источник: https://profidom.com.ua/
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