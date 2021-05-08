На дорогах к границе с Польшей отремонтируют три моста

Мосты в Лубне, располагающиеся недалеко от пропускного пункта Лубня-Волосате, отремонтирует ООО "Коватехстрой" за 2,02 и 2,5 млн. грн. За пять месяцев подрядчик обязуется провести демонтажные работы, отремонтировать пролетную конструкцию, усилить опоры, провести берегоукрепление и обустроить дорожные подъезды к одному из мостов. Капитальный ремонт второго продлится до мая 2022 г.





По информации ProfiDOM.com.ua, ремонт моста к ММТ "Веховина" проведет КП "Агродорстрой" за 2,2 млн. грн. Работы планируется завершить уже в июне. На объекте отремонтируют проезжую часть, усилят опоры и проведут работы по берегоукреплению.



