Изменение ПДД в Польше

Новые правила предоставят больше привилегий пешеходам, ограничат использование гаджетов, ограничат скорость движения в пределах населенных пунктов и др. По мнению правительства Польши, эти нововведения помогут снизить количество ДТП на дорогах страны.





Для большей безопасности пешеходов было принято правило, которое обязывает водителей снижать скорость и пропускать пешеходов на переходе, которые стоят на краю дороги или только приближаются к переходу. Если водитель увидел перед пешеходным переходом человека, он не дожидаясь, пока тот начнет переходить дорогу, должен пропустить его.





При пересечении дорог будет строго запрещено использование гаджетов: фотографирование, музыка, навигатор и др. Пешеход больше концентрирует внимание на гаджете, чем на дороге и повышает возможность ДТП.





В ночное время будет действовать ограничение скорости в пределах населенных пунктов – не более 50км/ч.





Изменится и безопасное расстояние между автомобилями. На автострадах и скоростных магистралях водители должны будут обеспечить расстояние между автомобилями в метрах, которое будет в два раза меньше скорости их движения. Так, при движении на скорости в 140км/ч. расстояние до транспортного средства должно быть не менее 70 метров. Исключение: манёвр обгона.



