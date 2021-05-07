Bentley рассекретила новый Continental GT Speed

Кроме того, это еще и первый Bentley с задним дифференциалом повышенного трения с электронным управлением.





По словам создателей модели, у них получился не только более маневренный супер-G, но и новинка, которая действительно может вылететь из поворота.





Недавно разработчики откалибровали спортивный режим привода.





Он ограничивает доступное для передней оси значение в 28% и почти отключает крутящий момент противодействия избыточной поворачиваемости, применяемый в режимах привода Comfort и Bentley.





Кроме того, новый Continental GT Speed получил крупнейшие в мире автомобильные тормоза с карбоновыми дисками диаметром 440 мм спереди и гигантскими 10-поршневыми суппортами.





Bentley заявляет, что их карбоновые тормоза последнего поколения экономят 35 кг неподрессоренной массы и обладают исключительной устойчивостью к выцветанию.





Под капотом находится знакомый Bentley 6,0-литровый двигатель W12 с двойным турбонаддувом. Его мощность подросла до 650 лошадиных сил по сравнению с 626 л.с. у обычной модели. Крутящий момент остается прежним — это колоссальные 900 Нм. Кроме того, трансмисися на 8 ступеней с двойным сцеплением может переключать передачи вдвое быстрее, чем стандартный Conti GT в спортивном режиме.





В результате новый Continental GT Speed может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости в 335 км/ч.



