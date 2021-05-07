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АвтоМото
Новости
7 мая 21, 11:21
Bentley рассекретила новый Continental GT Speed
Continental GT Speed
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В дополнение к большей огневой мощи новый Continental GT Speed стал первым автомобилем с системой заднего рулевого управления.
Кроме того, это еще и первый Bentley с задним дифференциалом повышенного трения с электронным управлением.

По словам создателей модели, у них получился не только более маневренный супер-G, но и новинка, которая действительно может вылететь из поворота.

Недавно разработчики откалибровали спортивный режим привода.

Он ограничивает доступное для передней оси значение в 28% и почти отключает крутящий момент противодействия избыточной поворачиваемости, применяемый в режимах привода Comfort и Bentley.

Кроме того, новый Continental GT Speed получил крупнейшие в мире автомобильные тормоза с карбоновыми дисками диаметром 440 мм спереди и гигантскими 10-поршневыми суппортами.

Bentley заявляет, что их карбоновые тормоза последнего поколения экономят 35 кг неподрессоренной массы и обладают исключительной устойчивостью к выцветанию.

Под капотом находится знакомый Bentley 6,0-литровый двигатель W12 с двойным турбонаддувом. Его мощность подросла до 650 лошадиных сил по сравнению с 626 л.с. у обычной модели. Крутящий момент остается прежним — это колоссальные 900 Нм. Кроме того, трансмисися на 8 ступеней с двойным сцеплением может переключать передачи вдвое быстрее, чем стандартный Conti GT в спортивном режиме.

В результате новый Continental GT Speed может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости в 335 км/ч.

Источник: https://avtodream.org/
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