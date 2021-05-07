Продажи электромобилей Tesla опережают производство

Американский автопроизводитель все также планирует повысить их в полтора раза. До конца этого квартала ещё примерно два месяца, а вся производственная программа компании уже давно распределена по предварительным заказам.





Стало известно, что в прошлом квартале автопроизводитель собрал 180 338 электрокаров, однако в нынешнем должна выпустить ещё больше.





Формально все электромобили уже распроданы, так как закреплены за конкретными новыми владельцами. В прошлом квартале компания не собирала дорогие электрокары Model S и Model X, так как они ждали обновления.





В текущем квартале поставки новых Tesla Model S будут налажены, однако главный объём продаж придётся на более доступные Tesla Model 3 и Model Y. Стоит отметить, что спрос на электрокары продолжает расти уверенными темпами, модели Tesla не являются исключением.





Гендиректор Tesla уверен в лояльности покупателей и привлекательности своей продукции, поэтому на прошедшем квартальном мероприятии выразил уверенность в превращение модели Tesla Model Y в самый популярный электрокар бренда.



