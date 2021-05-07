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АвтоМото
Новости
7 мая 21, 11:18
Продажи электромобилей Tesla опережают производство
Tesla
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На квартальной отчётной конференции генеральный директор Tesla не изменил прогноза по увеличению объёмов производства в текущем году.
Американский автопроизводитель все также планирует повысить их в полтора раза. До конца этого квартала ещё примерно два месяца, а вся производственная программа компании уже давно распределена по предварительным заказам.

Стало известно, что в прошлом квартале автопроизводитель собрал 180 338 электрокаров, однако в нынешнем должна выпустить ещё больше.

Формально все электромобили уже распроданы, так как закреплены за конкретными новыми владельцами. В прошлом квартале компания не собирала дорогие электрокары Model S и Model X, так как они ждали обновления.

В текущем квартале поставки новых Tesla Model S будут налажены, однако главный объём продаж придётся на более доступные Tesla Model 3 и Model Y. Стоит отметить, что спрос на электрокары продолжает расти уверенными темпами, модели Tesla не являются исключением.

Гендиректор Tesla уверен в лояльности покупателей и привлекательности своей продукции, поэтому на прошедшем квартальном мероприятии выразил уверенность в превращение модели Tesla Model Y в самый популярный электрокар бренда.

Источник: https://avtodream.org/
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