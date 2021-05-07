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АвтоМото
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7 мая 21, 11:16
Первые фото обновленного Renault Duster 2022 без маскировки
Renault Duster
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Уже в июне должна состояться презентация обновленного Renault/Dacia Duster 2022.
Ранее в свободном доступе появились фото частично закамуфлированного прототипа новинки, а теперь - снимки машины без какой-либо маскировки. 

К слову, обновленный Дастер (под маркой Dacia) засняли во время фотосесси в Испании. И, как видно, на изображениях, от актуальной модели он будет отличаться лишь фарами, да и то незначительно - оптика сохранила свою форму, новой лишь будет ее графика, в частности, дневные ходовые приобретут Y-образную форму, как у новых Logan и Sandero III поколения. Радиаторная решетка, передний бампер и другие навесные элементы остались прежними. 

Фотографий "кормы" и салона Дастер 2022 пока еще нет, но, как ожидается, там тоже произойдут кое-какие перемены - фонари тоже изменят свою графику, а внутри пропишется модернизированная мультимедиа с улучшенным экраном.

Также известно, что кроме 5-, у Дастера также будет теперь 7-местная конфигурация салона.

Что касается гаммы моторов, она, вероятно, будет такой же: это два бензиновых двигателя объемом 1,0 и 1,3 литра, а также 1,5-литровый дизель; в Украине же для бензиновых версий эксклюизвно предлагается ГБО. В нашей стране цены на бензиновый Duster сейчас стартуют от 379,1 тыс. грн, за дизельный - от 440,5 тысяч. 





Источник: https://firstgear.ua/
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