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6 мая 21, 10:29
Бензин и дизель подорожали на украинских АЗС
АЗС
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5 мая в Украине был зафиксирован рост розничных цен на дизельное топливо и бензин и снижение стоимости автогаза.
Средняя розничная цена на бензин марки А-92 5 мая составила 27,91 грн./л. По сравнению с предыдущим днем она выросла на 13 копеек.

За один литр бензина А-95 5 мая нужно было заплатить в среднем 28,85 грн. Показатель роста цены за день составил 20 копеек.

Стоимость дизеля повысилась на 1 копейку и достигла 28,23 грн./л.

А вот автогаз подешевел на 2 копейки. Его стоимость составила 15,77 грн./л.

По данным Госстата, в марте по сравнению с декабрем прошлого года цена бензина марки А-92 выросла на 15,6% до 27,5 грн./л, А-95 — на 14,8% до 28,7 грн./л, дизеля — на 15,7% до 27,8 грн./л.

Стоимость сжиженного газа для авто повысилась на 22,9% до 15,6 грн./л.

Ранее мы писали, что в апреле по сравнению с мартом топливо на АЗС Украины подорожало. По словам экспертов, к концу апреля средняя цена бензина А-92 повысилась до 27,77 грн./л, А-95 — до 28,65 грн./л.

Стоимость автогаза и дизельного топлива также выросла — до 15,8 и 28,24 грн./л. соответственно.

Украинских автовладельцев ждет рост цен на бензин в мае. Стоимость литра бензина, например, может вырасти на целую гривну.

Дизель также может подорожать, несмотря на поставки из Беларуси. Одна из главных проблем рынка — отсутствие стабильности в закупке дизельного топлива через так называемую "цепочку от "Роснефти".

Ряд экспертов отметили, что в мае запасы дизеля в Украине могут быть полностью израсходованы. По их расчетам, для обеспечения нормального функционирования рынка топлива нужно будет 300 тысяч тонн ДТ и не менее 40 тысяч тонн сжиженного газа.

Источник: https://hvylya.net/
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