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6 мая 21, 10:26
BMW берет пример с Tesla
BMW
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В 2022 году Solid Power предоставит для испытаний BMW Group и Ford Motor Company ячейки емкостью 100 А/ч.
Компания Solid Power объявила об инвестиционном раунде серии В, стоимостью 130 млн долларов, который возглавили BMW Group и Ford Motor Company. Два концерна также расширили существующие соглашения с Solid Power, – сообщает «Infocar».

Главные отличия твердотельных аккумуляторов от литий-ионных - более высокая плотность энергии, большая безопасность и, потенциально, меньшая стоимость. Сегодня Solid Power производит твердотельные батареи ёмкостью 20 А/ч.

Благодаря инвестициям Solid Power увеличит выпуск актуальной линейки батарей и расширит производственные мощности для новых версий аккумуляторов. Уже в 2022 году компания предоставит для испытаний BMW Group и Ford Motor Company ячейки ёмкостью 100 А/ч.

Первый демонстрационный автомобиль BMW с твердотельным аккумулятором появится до 2025 года. Кроме того, до 2030 года эта технология будет готова к серийному производству.

Источник: https://sud.ua/
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