BMW берет пример с Tesla

Компания Solid Power объявила об инвестиционном раунде серии В, стоимостью 130 млн долларов, который возглавили BMW Group и Ford Motor Company. Два концерна также расширили существующие соглашения с Solid Power, – сообщает «Infocar».





Главные отличия твердотельных аккумуляторов от литий-ионных - более высокая плотность энергии, большая безопасность и, потенциально, меньшая стоимость. Сегодня Solid Power производит твердотельные батареи ёмкостью 20 А/ч.





Благодаря инвестициям Solid Power увеличит выпуск актуальной линейки батарей и расширит производственные мощности для новых версий аккумуляторов. Уже в 2022 году компания предоставит для испытаний BMW Group и Ford Motor Company ячейки ёмкостью 100 А/ч.





Первый демонстрационный автомобиль BMW с твердотельным аккумулятором появится до 2025 года. Кроме того, до 2030 года эта технология будет готова к серийному производству.



