Суммы новых штрафов за вождение в нетрезвом виде

Еще в середине марта 2021 года украинский президент Владимир Зеленский официально подписал указ об увеличении суммы штрафов за вождение транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.





В Украине за управление ТС в нетрезвом виде водитель должен будет заплатить от 17 000 до 51 000 гривен. Также предусмотрено лишение свободы в случае пьяного ДТП, повлекшее тяжелые последствия.





Однако украинские журналисты попытались детально разобраться, так ли на самом деле все очень страшно на украинских дорогах, и какие бывают случаи. Об этом детально рассказали украинские журналисты программы "Свідок. Агенти" на канале НТН, сюжет которой уже доступен в сети Facebook.





Кроме того, также повысили штрафы за другие нарушения:





-превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1 700 грн (было 510 грн);





-оставление места ДТП - 3 400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового (было 255 грн);





-управление или передача управления ТС лицом, не имеющим права им управлять - 3 400 грн, за повторное нарушение в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет, возможно также изъятие ТС (было 510 грн).



