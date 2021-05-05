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5 мая 21, 11:21
Суммы новых штрафов за вождение в нетрезвом виде
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Журналисты попытались детально разобраться, так ли на самом деле все очень страшно на украинских дорогах.
Еще в середине марта 2021 года украинский президент Владимир Зеленский официально подписал указ об увеличении суммы штрафов за вождение транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В Украине за управление ТС в нетрезвом виде водитель должен будет заплатить от 17 000 до 51 000 гривен. Также предусмотрено лишение свободы в случае пьяного ДТП, повлекшее тяжелые последствия.

Однако украинские журналисты попытались детально разобраться, так ли на самом деле все очень страшно на украинских дорогах, и какие бывают случаи. Об этом детально рассказали украинские журналисты программы "Свідок. Агенти" на канале НТН, сюжет которой уже доступен в сети Facebook.

Кроме того, также повысили штрафы за другие нарушения:

-превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1 700 грн (было 510 грн);

-оставление места ДТП - 3 400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового (было 255 грн);

-управление или передача управления ТС лицом, не имеющим права им управлять - 3 400 грн, за повторное нарушение в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет, возможно также изъятие ТС (было 510 грн).

Источник: https://sport.znaj.ua/
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