Представлена новая Skoda Fabia (ВИДЕО)

Модель переехала со старой платформы PQ26 на модульную архитектуру MQB-A0 — ту же, что лежит в основе VW Polo. В сравнении с предшественником чешский вытянулся на 11 см в длину (до 4108 мм) и 5 см в ширине (до 1780 мм), на 10 см выросла и колесная база, которая теперь составляет 2564 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления новинки уменьшился до 0,28 (-0,4) и считается лучшим в сегменте.





В дизайне чехи предпочли путь эволюции, однако "четвертая" Фабия выглядит более динамичной и "повзрослевшей". Радиаторная решетка стала более вертикальной и заметной, а треугольные ручки дверей — своеобразный намек на чешский флаг.





В базовой комплектации хэтчбек получил аналоговую приборку и дисплей мультимедиа на 6,5 дюйма, но более дорогие исполнения обзаведутся 10,25-дюймовым Virtual Cockpit и центральным тачскрином на 9,2 дюйма.





Водителям будет помогать пакет Travel Assist Package, в который входят интеллектуальный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, а также автопарковщик.





Основную часть моторной гаммы составят трехцилиндровые агрегаты объемом в 1 литр: безнаддувные мощностью 65-80 л.с. и турбированные с отдачей от 95 до 110 сил. С ними хэтчбек сумеет проехать до 900 км на бензобаке в испытательном цикле WLTP. На вершине линейки — полуторалитровый TSI (150 л.с.), разменивающий "сотню" за 7,9 секунды.





Европейские продажи новой Skoda Fabia стартуют в сентябре с комплектациями Active, Ambition и Style. Цены начинаются с 14 450 евро.



