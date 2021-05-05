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АвтоМото
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5 мая 21, 11:06
Фото бюджетного кроссовера Volkswagen Taigo
Новый Volkswagen Taigo
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Компания Volkswagen готовит для Европы недорогой кроссовер под названием Taigo.
Ранее были опубликованы первые официальные эскизы модели, теперь же в сети появились и «живые» фото новинки.

Новый Volkswagen Taigo – это «старосветская» версия купеобразного SUV VW Nivus, который выпускается и продается в Латинской Америке с прошлого года. Автомобиль построен на той же платформе MQB A0 (такое же шасси, кстати, использует хетчбэк Polo); более того, от своего заокеанского донора он отличается лишь другим передним бампером, измененной радиаторной решеткой и новыми, светодиодными фарами.



Технические характеристики Volkswagen Taigo пока не раскрыты, но, очевидно, что габариты у него будут такие же, как у Nivus, то есть, ее длина составит 4266 мм, размер колесной базы – 2566 мм, а объем багажника – 415 литров.

В моторную же гамму новинки войдут только бензиновые двигатели TSI: вероятно, это будут 1,0-литровая «турботройка» на 95 л.с. и 110 л.с., а также надувная «четверка» отдачей 150 сил. Трансмиссий также будет три, в зависимости от мотора – 5- и 6МКПП, а также 7DSG. Привод – безальтернативный передний.



Официальная премьера в Европе VW Taigo состоится летом, продажи новинки должны начаться до конца этого года. Выпускать кросс будут в Испании, где, собственно, и были сделаны снимки, представленные в этой заметке.

Источник: https://autoportal.ua/
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