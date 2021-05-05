Фото бюджетного кроссовера Volkswagen Taigo

Ранее были опубликованы первые официальные эскизы модели, теперь же в сети появились и «живые» фото новинки.





Новый Volkswagen Taigo – это «старосветская» версия купеобразного SUV VW Nivus, который выпускается и продается в Латинской Америке с прошлого года. Автомобиль построен на той же платформе MQB A0 (такое же шасси, кстати, использует хетчбэк Polo); более того, от своего заокеанского донора он отличается лишь другим передним бампером, измененной радиаторной решеткой и новыми, светодиодными фарами.













Технические характеристики Volkswagen Taigo пока не раскрыты, но, очевидно, что габариты у него будут такие же, как у Nivus, то есть, ее длина составит 4266 мм, размер колесной базы – 2566 мм, а объем багажника – 415 литров.





В моторную же гамму новинки войдут только бензиновые двигатели TSI: вероятно, это будут 1,0-литровая «турботройка» на 95 л.с. и 110 л.с., а также надувная «четверка» отдачей 150 сил. Трансмиссий также будет три, в зависимости от мотора – 5- и 6МКПП, а также 7DSG. Привод – безальтернативный передний.













Официальная премьера в Европе VW Taigo состоится летом, продажи новинки должны начаться до конца этого года. Выпускать кросс будут в Испании, где, собственно, и были сделаны снимки, представленные в этой заметке.



