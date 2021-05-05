Что нужно знать о детских автокреслах

Примерно треть массы годовалого ребенка приходится на голову. Что произойдет, начни на нее действовать экстремальное ускорение, возникающее при ДТП, особенно если обладатель головы висит между передними сиденьями? Правильно, ничего хорошего. Хуже может быть только в том случае, если малыша накроет телом непристегнутая мама, решившая, что уж в ее объятиях ребенку точно ничто не угрожает.
Опасные последствия
Да что там авария - просто экстренного торможения достаточно, чтобы неокрепшее детское тело получило травмы, не совместимые с жизнью. Ускорения в 4,5 g (возникает при ДТП на скорости 55 км/ч) достаточно, чтобы превратить 12-месячного малыша в 585-килограммовый «снаряд», который, прилетев с заднего сиденья, и сам погибнет, и родителей убьет запросто.
Избежать этого как раз и поможет грамотно подобранное и правильно зафиксированное детское кресло. «Удерживающие устройства» делятся по группам: от 0 до 3. Правда, критерием в данном случае выступает не возраст, а масса тела ребенка.
Рынок предлагает немало способов сэкономить, купив универсальный продукт. Как правило, в качестве такового выступают сиденья-трансформеры, способные «вытягивать спинку», следуя за увеличивающимся ростом седока. Удобно? Конечно. И относительно недорого. Но, случается, что экономия оборачивается потерей качества. Дело в том, что даже при правильном и сбалансированном питании детям свойственно расти не только вверх, но и в объеме. И объем этот надобно удерживать, предотвращая опасные для детского организма боковые перегрузки. Ведь боковые удары могут быть гораздо опаснее фронтальных.
Есть еще один нюанс: сертификационные краш-тесты, которым в обязательном порядке подвергаются детские кресла, не включают испытания, имитирующие боковой удар, и возникающие при этом перегрузки. Поэтому даже наличие всех необходимых сертификатов не заменяет здравого смысла. А он подсказывает, что сиденье для малыша не должно быть слишком просторным. Впрочем, даже если родители понимают, что кресел для ребенка придется покупать несколько, они рискуют подвергнуться еще одному соблазну: сэкономить, приобретя подержанное сиденье. От этого лучше отказаться, если «история» предполагаемой покупки вам неизвестна. Часто при ДТП кресло, отработав свои деньги, получает скрытые «травмы», никак не отражающиеся на «товарности» его внешнего вида. Чем такие скрытые от глаз повреждения обернутся при повторном «краш-тесте», неизвестно.
Проверят по полной
По пути на прилавок детское кресло проходит длительные сертификационные процедуры. Проверяются ремни, удерживающие ребенка (на жаро-, хладо-, абразивно- и даже светоустойчивость), усилие, открывающее пряжку (должно быть в диапазоне от 40 до 60 Н в ненагруженном состоянии и до 80 Н в нагруженном), сама конструкция - безопасна ли она и не вызывает ли статических нагрузок на позвоночник малыша и многое другое. Затем кресло отправляют на краш-тест: оно закрепляется на одноосной тележке, имитирующей заднюю часть салона автомобиля. Тележка снабжена гидроцилиндром, задача которого - сымитировать деформацию передка, влетающего в барьер со скоростью 50 км/ч. Помещенный в кресло манекен младенца оснащен датчиками, фиксирующими нагрузку на разные части тела: согласно принятому в 2005 году правилу ECE R 44/04 максимальная нагрузка на грудную клетку не должна превышать 55 g, на позвоночник - 30 g и на голову - 60 g.
Перед тем как попасть на прилавок, детские кресла проходят полный комплекс испытаний, в том числе краш- тест, в ходе которого проверяют соответствие нагрузок максимально допустимым нормам. Только после этого производитель может получить сертификат.
Если краш-тест пройден успешно, производитель обращается в органы по сертификации. Там изучают результаты испытаний, чертежи и систему контроля качества на производстве и выдают (или нет) вожделенный сертификат. Вы все еще думаете, что $300 за удовлетворяющее таким требованиям кресло - это дорого?
Крепите по инструкции
Удобство использования и особенно установки кресла в автомобиле - вещь немаловажная. Особенно если вспомнить, что, по статистике, 80% детских сидений устанавливаются неправильно. Самый простой и вроде естественный способ фиксации предусматривает использование штатного трехточечного ремня безопасности. Избрав такую методику крепления, родители обрекают себя на изучение сложных схем, скрупулезное следование которым позволит обеспечить креслу относительную неподвижность. За нее отвечают фиксирующие штатный ремень клипсы.
Есть и другие варианты: сиденье с лебедкой, выбирающей слабину ремня, ее использование нивелирует шпульный эффект, когда ремень под нагрузкой не только натягивается, но и еще немного вытягивается из неплотно намотанной катушки.
Большинство современных европейских автомобилей комплектуются системой крепления детских сидений Isofix. Между подушкой и спинкой штатного автомобильного кресла устанавливается стальной пруток диаметром 6 мм, за который «хватаются» специальные замки, установленные на салазках детского сиденья. Очень удобно! Однако, учитывая реальную прочность прутка, производители регламентируют вес седока, заполняющего подобное кресло, рубежом в 18 кг.
Лимит веса
Ограничена и масса самого сиденья - она не должна превышать 15 кг. Кроме того, рекомендуется применение якорного ремня, удерживающего верхнюю часть кресла от отклонения на большие углы.
Американцы разработали свой стандарт LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children), использование которого с 2002 года в Штатах обязательно. Впрочем, вне зависимости от способа крепления важно помнить о положении кресла. Тут родителям поможет маркировка на кресле: синий круг - сиденье нужно установить спинкой вперед, красный - назад.
Изделия мультигруппы от 0+ до 1 отмаркированы кружками обоих цветов. При покупке кресло устанавливается по ходу движения, а затем, когда ребенок подрастет, разворачивается на 180 градусов. Но неважно, как именно будет называться система крепления детского кресла. Расходы на арсенал детских кресел, которые надо менять с ростом ребенка, немалы. Но в семье, позволившей себе купить и содержать автомобиль, родителям-водителям следует воспринимать их как должное.
Нужно выработать привычку!
Конечно, большинство детей подвижны и активны - им не доставляет удовольствия сидеть в плотных объятиях специального кресла. Куда интереснее, не будучи пристегнутым, ползать по заднему дивану или вовсе лежать на нем. Понятное дело, это крайне опасно и недопустимо.
Чтобы у ребенка не было соблазна делать то, что ему захочется, необходимо выработать привычку ездить в детском кресле уже с малых лет. Объясните ему, что другого варианта поездки в автомобиле для него не существует. Соответственно, никогда не сажайте ребенка на колени или на обычные пассажирские места, аргументируя это непродолжительностью поездки или капризами чада: если ему понравится именно такой вариант (кто бы сомневался!), он будет настаивать на нем снова и снова.
Кресло младенца можно установить на переднее сиденье, не забыв отключить пассажирскую подушку безопасности. Сидя спереди, малыш видит родителя, да и взрослому контролировать поведение крошки заметно проще. «Сидячие» модели лучше монтировать на второй ряд.
При выборе очередного кресла возьмите ребенка с собой - если, конечно, он уже достаточно взрослый. Возможно, ему понравится какая-либо расцветка из предложенных вами, форма или другие особенности. В любом случае малыш с гораздо большим удовольствием будет использовать кресло, в покупке которого он принимал участие.
Однако от строгих приказов сидеть в своем кресле смирно иногда толку мало. Подумайте об организации досуга ребенка в пути. Пригодятся любимые игрушки, специальная накладка на обратную сторону спинки переднего кресла с веселыми рисунками, которые интересно разглядывать. Более старшим, возможно, следует включить аудиокнигу или снабдить их миниатюрным видеоплеером с наушниками. А вот чтение книг в условиях постоянной тряски и недостаточного освещения - не лучшее развлечение в дороге.