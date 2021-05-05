Что нужно знать о детских автокреслах

При­мер­но треть мас­сы го­до­ва­ло­го ре­бен­ка при­хо­дит­ся на го­ло­ву. Что про­изой­дет, начни на нее дей­ст­во­вать экс­тре­маль­ное ус­ко­ре­ние, воз­ни­ка­ю­щее при ДТП, осо­бен­но ес­ли об­ла­да­тель го­ло­вы ви­сит меж­ду пе­ред­ни­ми си­де­нь­я­ми? Пра­виль­но, ни­че­го хороше­го. Ху­же мо­жет быть толь­ко в том слу­чае, ес­ли ма­лы­ша на­к­ро­ет те­лом непристег­ну­тая ма­ма, ре­шив­шая, что уж в ее объ­я­ти­ях ре­бен­ку точ­но ни­что не угрожает.





Опасные последствия





Да что там ава­рия - про­сто экс­трен­но­го тор­мо­же­ния до­ста­точ­но, что­бы не­о­креп­шее дет­ское те­ло по­лу­чи­ло трав­мы, не­ со­вме­с­ти­мые с жиз­нью. Ус­ко­ре­ния в 4,5 g (возникает при ДТП на ско­ро­сти 55 км/ч) до­ста­точ­но, что­бы пре­вра­тить 12-ме­сяч­но­го ма­лы­ша в 585-ки­ло­грам­мо­вый «сна­ряд», ко­то­рый, при­ле­тев с зад­не­го си­де­нья, и сам по­гиб­нет, и ро­ди­те­лей убь­ет за­про­с­то.





Из­бе­жать это­го как раз и по­мо­жет гра­мот­но по­до­б­ран­ное и пра­виль­но зафиксированное дет­ское крес­ло. «Удер­жи­ва­ю­щие ус­т­рой­ст­ва» де­лят­ся по груп­пам: от 0 до 3. Прав­да, кри­те­ри­ем в дан­ном слу­чае вы­сту­па­ет не воз­раст, а мас­са тела ребенка.





Ры­нок пред­ла­га­ет не­ма­ло спо­со­бов сэ­ко­но­мить, ку­пив уни­вер­саль­ный продукт. Как пра­ви­ло, в ка­че­ст­ве та­ко­во­го вы­сту­па­ют си­де­нья-транс­фор­ме­ры, спо­соб­ные «вытягивать спин­ку», сле­дуя за уве­ли­чи­ва­ю­щим­ся рос­том се­до­ка. Удоб­но? Ко­неч­но. И от­но­си­тель­но не­до­ро­го. Но, случается, что эко­но­мия обо­ра­чи­ва­ет­ся по­те­рей ка­че­ст­ва. Де­ло в том, что да­же при пра­виль­ном и сба­лан­си­ро­ван­ном пи­та­нии де­тям свой­ст­вен­но рас­ти не толь­ко вверх, но и в объ­е­ме. И объ­ем этот на­доб­но удер­жи­вать, предотвращая опас­ные для дет­ско­го ор­га­низ­ма бо­ко­вые пе­ре­груз­ки. Ведь бо­ко­вые уда­ры мо­гут быть го­раз­до опас­нее фрон­таль­ных.





Есть еще один ню­анс: сертификацион­ные краш-те­с­ты, ко­то­рым в обя­за­тель­ном по­ряд­ке под­вер­га­ют­ся детские крес­ла, не вклю­ча­ют ис­пы­та­ния, ими­ти­ру­ю­щие бо­ко­вой уда­р, и воз­ни­ка­ю­щие при этом пе­ре­груз­ки. По­это­му да­же на­ли­чие всех не­об­хо­ди­мых сер­ти­фи­ка­тов не заменя­ет здра­во­го смыс­ла. А он под­ска­зы­ва­ет, что си­де­нье для ма­лы­ша не долж­но быть слиш­ком про­стор­ным. Впро­чем, да­же ес­ли ро­ди­те­ли по­ни­ма­ют, что кресел для ре­бен­ка при­дет­ся по­ку­пать не­сколь­ко, они ри­с­ку­ют подвергнуться еще одному со­блазну: сэ­ко­но­мить, при­об­ре­тя по­дер­жан­ное си­де­нье. От это­го луч­ше отказать­ся, ес­ли «ис­то­рия» пред­по­ла­га­е­мой по­куп­ки вам не­из­ве­ст­на. Ча­с­то при ДТП крес­ло, от­ра­бо­тав свои день­ги, по­лу­ча­ет скры­тые «трав­мы», ни­как не от­ра­жа­ю­щи­е­ся на «то­вар­но­с­ти» его внеш­не­го ви­да. Чем та­кие скры­тые от глаз по­вреж­де­ния обернутся при по­втор­ном «краш-те­с­те», не­из­ве­ст­но.





Проверят по полной





По пу­ти на при­ла­вок дет­ское крес­ло про­хо­дит дли­тель­ные сер­ти­фи­ка­ци­он­ные процеду­ры. Про­ве­ря­ют­ся рем­ни, удер­жи­ва­ю­щие ре­бен­ка (на жа­ро-, хла­до-, абразивно- и да­же све­то­ус­той­чи­вость), уси­лие, от­кры­ва­ю­щее пряж­ку (долж­но быть в ди­а­па­зо­не от 40 до 60 Н в не­на­гру­жен­ном со­сто­я­нии и до 80 Н в на­гру­жен­ном), са­ма кон­ст­рук­ция - бе­зо­пас­на ли она и не вы­зы­ва­ет ли ста­ти­че­с­ких на­гру­зок на позвоночник ма­лы­ша и мно­гое дру­гое. За­тем крес­ло от­прав­ля­ют на краш-тест: оно закреп­ля­ет­ся на од­но­ос­ной те­леж­ке, ими­ти­ру­ю­щей зад­нюю часть са­ло­на ав­то­мо­би­ля. Те­леж­ка снаб­же­на ги­д­ро­ци­лин­д­ром, за­да­ча ко­то­ро­го - сы­ми­ти­ро­вать де­фор­ма­цию перед­ка, вле­та­ю­ще­го в ба­рь­ер со ско­ро­стью 50 км/ч. По­ме­щен­ный в крес­ло ма­не­кен мла­де­н­ца ос­на­щен дат­чи­ка­ми, фик­си­ру­ю­щи­ми на­груз­ку на раз­ные ча­с­ти те­ла: согласно при­ня­то­му в 2005 го­ду пра­ви­лу ECE R 44/04 мак­си­маль­ная на­груз­ка на грудную клет­ку не долж­на пре­вы­шать 55 g, на по­зво­ночник - 30 g и на го­ло­ву - 60 g.





Перед тем как попасть на прилавок, детские кресла проходят полный комплекс испытаний, в том числе краш- тест, в ходе которого проверяют соответствие нагрузок максимально допустимым нормам. Только после этого производитель может получить сертификат.

Ес­ли краш-тест прой­ден ус­пеш­но, про­из­во­ди­тель об­ра­ща­ет­ся в органы по сертификации. Там изу­чают ре­зуль­та­ты ис­пы­та­ний, чер­те­жи и си­с­те­му кон­т­­ро­ля качест­ва на про­из­вод­ст­ве и вы­да­ют (или нет) вож­де­лен­ный сер­ти­фи­кат. Вы все еще ду­ма­е­те, что $300 за удов­ле­тво­ря­ю­щее та­ким тре­бо­ва­ни­ям крес­ло - это до­ро­го?





Крепите по инструкции





Удоб­ст­во ис­поль­зо­ва­ния и осо­бен­но ус­та­нов­ки крес­ла в ав­то­мо­би­ле - вещь немаловаж­ная. Осо­бен­но ес­ли вспом­нить, что, по ста­ти­с­ти­ке, 80% дет­ских си­де­ний ус­та­нав­ли­ва­ют­ся не­пра­виль­но. Са­мый про­стой и вро­де ес­те­ст­вен­ный спо­соб фик­са­ции пре­ду­с­ма­т­ри­ва­ет ис­поль­зо­ва­ние штат­но­го трех­то­чеч­но­го рем­ня бе­зо­пас­но­с­ти. Из­брав та­кую ме­то­ди­ку креп­ле­ния, ро­ди­те­ли об­ре­ка­ют се­бя на изу­че­ние слож­ных схем, скрупу­лез­ное сле­до­ва­ние ко­то­рым поз­во­лит обес­пе­чить крес­лу от­но­си­тель­ную неподвиж­ность. За нее от­ве­ча­ют фик­си­ру­ю­щие штат­ный ре­мень клип­сы.





Есть и другие варианты: си­де­нье с ле­бед­кой, вы­би­ра­ю­щей сла­би­ну рем­ня, ее использо­ва­ние ни­ве­ли­ру­ет шпуль­ный эф­фект, ког­да ре­мень под на­груз­кой не толь­ко на­тя­ги­ва­ет­ся, но и еще нем­но­го вы­тя­ги­ва­ет­ся из не­плот­но на­мо­тан­ной ка­туш­ки.





Большинство со­вре­мен­ных ев­ро­пей­ских ав­то­мо­би­лей ком­п­лек­ту­ют­ся си­с­те­мой крепления дет­ских си­де­ний Isofix. Меж­ду по­душ­кой и спин­кой штат­но­го автомобильного крес­ла ус­та­нав­ли­ва­ет­ся сталь­ной пру­ток ди­а­ме­т­ром 6 мм, за ко­то­рый «хва­та­ют­ся» спе­ци­аль­ные зам­ки, ус­та­нов­лен­ные на са­лаз­ках дет­ско­го си­де­нья. Очень удоб­но! Од­на­ко, учи­ты­вая ре­аль­ную проч­ность прут­ка, про­из­во­ди­те­ли рег­ла­мен­ти­ру­ют вес се­до­ка, за­пол­ня­ю­ще­го по­доб­ное крес­ло, ру­бе­жом в 18 кг.





Лимит веса





Ог­ра­ни­че­на и мас­са са­мо­го си­де­нья - она не долж­на пре­вы­шать 15 кг. Кро­ме то­го, реко­мен­ду­ет­ся при­ме­не­ние якор­но­го рем­ня, удер­жи­ва­ю­ще­го верх­нюю часть крес­ла от от­кло­не­ния на боль­шие уг­лы.





Аме­ри­кан­цы раз­ра­бо­та­ли свой стан­дарт LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children), ис­поль­зо­ва­ние ко­то­ро­го с 2002 го­да в Шта­тах обя­за­тель­но. Впро­чем, вне за­ви­си­мо­с­ти от спо­со­ба креп­ле­ния важ­но по­мнить о по­ло­же­нии крес­ла. Тут ро­ди­те­лям по­мо­жет мар­ки­ров­ка на крес­ле: си­ний круг - си­де­нье нуж­но ус­та­но­вить спин­кой впе­ред, красный - на­зад.





Изделия муль­ти­груп­пы от 0+ до 1 от­мар­ки­ро­ва­ны круж­ка­ми обо­их цве­тов. При покупке крес­ло ус­та­нав­ли­ва­ет­ся по хо­ду движения, а за­тем, ког­да ре­бе­нок под­ра­с­тет, раз­во­ра­чи­ва­ет­ся на 180 градусов. Но не­важ­но, как имен­но бу­дет на­зы­вать­ся си­с­те­ма креп­ле­ния дет­ско­го крес­ла. Рас­хо­ды на арсенал дет­ских кресе­л, которые надо менять с ростом ребенка, немалы. Но в се­мье, поз­во­лив­шей се­бе ку­пить и со­дер­жать автомобиль, родителям-водителям следует воспринимать их как должное.





Нужно выработать привычку!





Конечно, большинство детей подвижны и активны - им не доставляет удовольствия сидеть в плотных объятиях специального кресла. Куда интереснее, не будучи пристегнутым, ползать по заднему дивану или вовсе лежать на нем. Понятное дело, это крайне опасно и недопустимо.





Чтобы у ребенка не было соблазна делать то, что ему захочется, необходимо выработать привычку ездить в детском кресле уже с малых лет. Объясните ему, что другого варианта поездки в автомобиле для него не существует. Соответственно, никогда не сажайте ребенка на колени или на обычные пассажирс­кие места, аргументируя это непродолжительностью поездки или капризами чада: если ему понравится именно такой вариант (кто бы сомневался!), он будет настаивать на нем снова и снова.





Кресло младенца можно установить на переднее сиденье, не забыв отключить пассажирскую подушку безопасности. Сидя спереди, малыш видит родителя, да и взрослому контролировать поведение крошки заметно проще. «Сидячие» модели лучше монтировать на второй ряд.





При выборе очередного кресла возьмите ребенка с собой - если, конечно, он уже достаточно взрослый. Возможно, ему понравится какая-либо расцветка из предложенных вами, форма или другие особенности. В любом случае малыш с гораздо большим удовольствием будет использовать кресло, в покупке которого он принимал участие.





Однако от строгих приказов сидеть в своем кресле смирно иногда толку мало. Подумайте об организации досуга ребенка в пути. Пригодятся любимые игрушки, специальная накладка на обратную сторону спинки переднего кресла с веселыми рисунками, которые интересно разглядывать. Более старшим, возможно, следует включить аудио­книгу или снабдить их миниатюрным видеоплеером с наушниками. А вот чтение книг в условиях постоянной тряски и недостаточного освещения - не лучшее развлечение в дороге.



