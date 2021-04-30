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30 апреля 21, 10:14
Украинская армия получит партию мощных грузовиков
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Вооруженные силы Украины пополнятся новой техникой - грузовиками Renault Trucks.
Украинская армия получила новейшие мощные грузовики Renault Trucks. Об этом сообщает пресс-служба Командования Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины. ВСУ получат новейшие грузовики от мирового бренда. 

Так в рамках государственного оборонного заказа один из поставщиков начал очередной этап обеспечения подразделений военной техникой. Первая партия из 15 грузовиков Renault Trucks вскоре поступит связистам. 

Как отмечается в сообщении, новая техника сможет изменить возможности технической составляющей системы управления. 

Украинская армия впервые получила грузовика мирового бренда. Ранее закупались только КрАЗы, МАЗы и "Богданы". 



Renault Trucks укомплектованы фургонами со спецоборудованием. Техника заменит устаревшие радиостанции на шасси ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, которые эксплуатируются еще со времен "союза". 

Напомним, что ранее украинская армия получила новые модернизированные боевые танки Т-64БВ. Технику передал Харьковский бронетанковый завод. Предварительно все танки прошли капитальный ремонт и были усовершенствованы. В сообщении отмечается, что модернизация машин прошла очень быстро. Заказ на ремонт выполнили с существенным опережением сроков. Следует учитывать, что ремонтные работы происходили в условиях ограниченного финансирования. Боевая машина-танк Т-64БВ — это последняя модификация основного украинского танка Т-64Б "Булат". Прежде всего украинский танк подобный советского Т-64.

Источник: https://society.comments.ua/
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