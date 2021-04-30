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30 апреля 21, 10:10
Рада разрешила рассылать “письма счастья“ не всем водителям
камера
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В Украине "письма счастья" не будут получать водители-нарушители, которые сразу оплатили штраф.
Соответствующий законопроект № 5058 во втором чтении приняли народные депутаты Верховной рады, свидетельствуют данные парламента.

До сих пор полиция рассылала "письма счастья" с требованием об уплате штрафа за нарушение ПДД, зарегистрированное камерами атофиксации, всем водителям-нарушителям. Таково было требование закона.

"Письма счастья" получали и те водители, которые уже оплатили штраф. А таких водителей большинство, ведь если оплатить штраф в первые 10 дней, то предусматривается скидка в 50%.

Таким положением дел было сильно недовольно МВД. Это ведомство ежегодно тратит миллионы гривен на рассылку водителям «писем счастья».

Теперь МВД будет рассылать "письма счастья" только если штраф не оплачен в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения.

Источник: https://auto.today.ua/
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