Автомобили, которые можно покупать даже с большим пробегом

Эксперты, проанализировав данные нескольких сотен тысяч автомобилей, назвали десять моделей, которые можно покупать даже с большим пробегом, так как они отличаются своей надежностью.





Самым надежным оказался японский полноприводный кроссовер Subaru Forester. Многие владельцы Forester ездят на нем более десяти лет и все равно не хотят его продавать. Сейчас в продаже есть пятое поколение этого кроссовера, которое такое же надежное, как предыдущие поколения.





Надежные двигатели позволяют Forester без проблем проезжать более 500 тыс. км.





На втором месте Ford Fusion, который выпускают в Германии. В отчетах немецкой организации по техническому надзору TUV этот автомобиль всегда выделяют за надежность. Даже 15-летний Fusion имеет минимальное количество поломок.





Третье место по надежности занял японский седан Toyota Corolla. Эксперты отмечают отличную антикоррозийную защиту и надежные бензиновые двигатели.





Спорткупе Audi TT с 1,8 л турбодвигателем первого поколения заняло четвертое место в этом рейтинге. В отчетах TUV этот автомобиль всегда получает высокие оценки за надежность.





Также в отчетах TUV высокие оценки за надежность у седана Audi A6 второго поколения, серийное производство которого началось в 1994 году. Во многом свою хорошую репутацию A6 получил благодаря двигателю V6.





В десятку самых надежных машин, которые можно покупать даже с большим пробегом, попали еще четыре японские модели - Toyota Camry, Toyota RAV4, Honda CR-V и Lexus RX. Кроме того, в этот рейтинг вошел еще один немецкий автомобиль - Mercedes-Benz SLK.



