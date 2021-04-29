Новинка доступна на украинском рынке в нескольких комплектациях. Цены стартуют от 674 973 грн.

В Украине объявлены цены на новый Volkswagen Golf - Volkswagen





Volkswagen Golf для украинского рынка комплектуется 1,6-литровым бензиновым мотором 110 л.с. с 6-ступенчатой АКПП. Также доступны версия с турбированным 1,4 TSI 150 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКПП. «Заряженный» Volkswagen Golf GTI имеет 2-литровый мотор мощность 245 л.с. и 7-ступенчатой DSG.





В Украине объявлены цены на новый Volkswagen Golf - Volkswagen





Стартовой для Украины стала комплектация Golf, оснащенная 110-сильным бензиновым мотором в паре с шестидиапазонным автоматом. В таком исполнении «восьмой» Golf имеет достаточно богатую комплектацию, а цена стартует от 674 973 грн.:

+ 1.6 MPI (110 л.с.) / 6-ступ. АКП

+ Бесключевого запуск двигателя Keyless Start без Safelock

+ Климат-контроль "Climatronic"

+ Цифровая панель приборов Digital Cockpit Pro

+ Руль мультифункциональный кожаный 3-х спицевый

+ Подогрев передних сидений и руля

+ Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света с дневным светом

+ Задние светодиодные LED фонари

+ Медиасистемы "Composition", Bluetooth, 2 разъема USB-C спереди и 2 для задних пассажиров

+ Цифровое радио DAB +, 6 + 1 динамиков,

+ Датчик света

+ AppConnect (Apple CarPlay и Android Auto)

+ Селектор КПП Shift-by-wire

+ Стандартные передние сиденья с регулировкой сиденья водителя по высоте

+ Стальные диски 6.5J x 16





Кроме того, в Украине предлагается комплектация





Lite по цене от 719 320 грн.

Style – от 913 441 грн.

R-Line – от 960 834 грн.

GTI – от 1 101 706 грн.



































