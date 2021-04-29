Новинка доступна на украинском рынке в нескольких комплектациях. Цены стартуют от 674 973 грн.
В Украине объявлены цены на новый Volkswagen Golf - Volkswagen
Volkswagen Golf для украинского рынка комплектуется 1,6-литровым бензиновым мотором 110 л.с. с 6-ступенчатой АКПП. Также доступны версия с турбированным 1,4 TSI 150 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКПП. «Заряженный» Volkswagen Golf GTI имеет 2-литровый мотор мощность 245 л.с. и 7-ступенчатой DSG.
В Украине объявлены цены на новый Volkswagen Golf - Volkswagen
Стартовой для Украины стала комплектация Golf, оснащенная 110-сильным бензиновым мотором в паре с шестидиапазонным автоматом. В таком исполнении «восьмой» Golf имеет достаточно богатую комплектацию, а цена стартует от 674 973 грн.:
+ 1.6 MPI (110 л.с.) / 6-ступ. АКП
+ Бесключевого запуск двигателя Keyless Start без Safelock
+ Климат-контроль "Climatronic"
+ Цифровая панель приборов Digital Cockpit Pro
+ Руль мультифункциональный кожаный 3-х спицевый
+ Подогрев передних сидений и руля
+ Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света с дневным светом
+ Задние светодиодные LED фонари
+ Медиасистемы "Composition", Bluetooth, 2 разъема USB-C спереди и 2 для задних пассажиров
+ Цифровое радио DAB +, 6 + 1 динамиков,
+ Датчик света
+ AppConnect (Apple CarPlay и Android Auto)
+ Селектор КПП Shift-by-wire
+ Стандартные передние сиденья с регулировкой сиденья водителя по высоте
+ Стальные диски 6.5J x 16
Кроме того, в Украине предлагается комплектация
Lite по цене от 719 320 грн.
Style – от 913 441 грн.
R-Line – от 960 834 грн.
GTI – от 1 101 706 грн.