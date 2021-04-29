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АвтоМото
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29 апреля 21, 11:29
Первые изображения нового Skoda Superb
Skoda Superb
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В интернет просочились рендеры Skoda Superb.
Новое поколение флагмана чешкой марки представят в конце 2022 года, а в 2023-м стартуют его продажи.

Несмотря на падения спроса на модели D-класса, развитие Superb все же решили продолжить. Судя по изображениям, новый Skoda Superb будут по-прежнему выпускать с кузовами лифтбэк и универсал.



Известно, что новый Шкода Суперб станет чуть крупнее и по-прежнему будет построен на платформе MQB, как и его собрат Volkswagen Passat. Граненый дизайн с тоненькими фарами выдержан в духе электрокроссовера Skoda Enyaq iV.

Скорее всего, новая модель сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л и 2,0-литровые турбодизели, но их дополнят 48-вольтными гибридными установками. Появятся и сразу два плаг-ин гибрида Skoda Superb, а вот электрическая версия пока не планируется.

Источник: https://autoportal.ua/
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