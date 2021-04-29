Первые изображения нового Skoda Superb

Новое поколение флагмана чешкой марки представят в конце 2022 года, а в 2023-м стартуют его продажи.





Несмотря на падения спроса на модели D-класса, развитие Superb все же решили продолжить. Судя по изображениям, новый Skoda Superb будут по-прежнему выпускать с кузовами лифтбэк и универсал.













Известно, что новый Шкода Суперб станет чуть крупнее и по-прежнему будет построен на платформе MQB, как и его собрат Volkswagen Passat. Граненый дизайн с тоненькими фарами выдержан в духе электрокроссовера Skoda Enyaq iV.





Скорее всего, новая модель сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л и 2,0-литровые турбодизели, но их дополнят 48-вольтными гибридными установками. Появятся и сразу два плаг-ин гибрида Skoda Superb, а вот электрическая версия пока не планируется.



