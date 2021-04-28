В Украине вместо бензина продают токсические вещества

Такой метод "производства" бензина намного дешевле, ведь амины налогом не облагаются и стоят меньше, чем разрешены вещества. Метод распространен на мини-нефтеперерабатывающих заводах.





Как говорится в материале издания "Дело", объем безакцизным товаров, которые покупают за рубежом недобросовестные компании, может составлять более половины импорта. Это и позволяет предлагать крайне соблазнительные цены. Среди лидеров – "БРСМ".





Для специалистов и правоохранителей вполне очевидна незаконность и опасность функционирования мини-НПЗ, но должной реакции нет, говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.





"Технологически получить на таком предприятии продукт качества Евро-5 невозможно, они выпускают Евро-3 и Евро-4. Но реализация таких топлив в Украине запрещена, поэтому они оформляют их как растворители и другие безакцизные фракции, которые направляются на автозаправки. Все это понимают , но почему-то закрывают на это глаза", – пояснил эксперт.





Последнее исследование Института потребительских экспертиз выявило существенное превышение нормы аминов (монометиланилина) в образцах бензина из нескольких сетей АЗС. Ароматические амины – октаноповышающих присадки, которые запрещено использовать в Украине. Это вещество не является подакцизным товаром и как правило импортируется под видом растворителей. Позже ее незаконно используют для повышения октанового числа топлива. Амины не только повреждают двигатель автомобиля, но и опасны для людей, ведь могут вызвать рак легких, объясняют в ИСЭ.



