Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
28 апреля 21, 11:34
Первый электрический седан Skoda
Skoda
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Продажи автомобилей Skoda на европейском рынке постепенно росли, начиная с 2013 года.
«Подкосил» эту тенденцию 2020-ый: за указанный период дилеры чешского бренда реализовали здесь 634 160 машин, что на 14,6% меньше, чем годом ранее. Судя по всему, в спаде виноваты последствия пандемии коронавируса, из-за которых упал авторынок в целом. Однако многие компании уже «вернулись в строй», в их числе и Skoda.

Марка Skoda принадлежит немецкому концерну Volkswagen, который сейчас весьма активно развивает «зелёное» направление. Чешский бренд также занимается разработкой и выпуском моделей с нулевым уровнем выбросов. Напомним, первым электрокаром бренда стал кроссовер Enyaq iV с традиционным пятидверным кузовом. В скором времени линейку пополнит купеобразный вариант этого SUV. Отметим, продажи модели стартовали в Европе в октябре, результаты пока скромные: по статистике Carsalesbase, за первые пять месяцев клиенты купили 335 экземпляров. Для сравнения, дилеры VW за декабрь-февраль реализовали 5627 шт. ID.4



Очевидно, что на этом Шкода останавливаться не планирует: после 2022 года линейка будет ещё более активно пополняться новыми электрокарами. Ранее сообщалось о том, что компания в 2024 году, вероятно, предложит европейцам новинку – автомобиль окажется альтернативой Volkswagen ID.3 и Cupra Born. Теперь появились первые подробности ещё об одной «батарейной» разработке.

Презентация другой «батарейной» новинки, информацию о которой компания пока что держит в секрете, намечена на 2025 год. Как сообщает испанское издание motor.es, очередным электрокаром Skoda станет седан, который сейчас находится в разработке. Ожидается, что по размеру модель будет располагаться между Octavia (4689 мм) и Superb (4869 мм).



Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть будущий «электроседан» Skoda, нет. Это даёт возможность художникам пофантазировать о внешности новинки чешской марки. Свой вариант предложил дизайнер Avarvarii, изображением поделилось издание motor.es. Предполагается, что у модели будет «авангардный дизайн» и спортивное оформление кормы.



Судя по рендеру, у нового автомобиля будет покатая крыша, которая придаст автомобилю в целом более «спортивный силуэт». Передняя часть, а также корма новинки получат черты узнаваемого фирменного стиля бренда. Так, головная оптика и задние фонари будут иметь более узкую форму, что подчеркнёт несколько «агрессивный» вид седана. На месте традиционной решётки радиатора будет заглушка, через которую пройдёт светящаяся полоса, соединяющая передние фары между собой.

Информации о салоне будущей «четырёхдверки» пока тоже нет. Ожидается, что новый электрический седан предложит водителю и пассажирам просторный интерьер, кроме того, можно ожидать новую приборную панель с минималистичным оформлением.



Предполагается, что электрический седан Skoda одним из первых получит новую модульную платформу SSP, которую разработали инженеры концерна VW. Построенные на этой «тележке» автомобили могут иметь как передний, так и полный привод. Помимо этого, электрокары оснастят аккумуляторами нового поколения ёмкостью 77 кВт*ч, примерный запас хода без подзарядки в этом случае составит 550 км.

Источник: https://newsyou.info/
Ещё по теме:
Skoda показала первые как выглядит "Scala"; (Видео)
Skoda полностью рассекретила кроссовер Kamiq rss
Появились новые изображения Skoda Octavia 2020
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia. Дата выхода
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине вместо бензина продают токсические вещества
noimageУ Tesla возникли новые проблемы с европейским заводом
noimageСколько перекупщики авто зарабатывают на скручивании пробега
Лента новостей