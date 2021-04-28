Первый электрический седан Skoda

«Подкосил» эту тенденцию 2020-ый: за указанный период дилеры чешского бренда реализовали здесь 634 160 машин, что на 14,6% меньше, чем годом ранее. Судя по всему, в спаде виноваты последствия пандемии коронавируса, из-за которых упал авторынок в целом. Однако многие компании уже «вернулись в строй», в их числе и Skoda.





Марка Skoda принадлежит немецкому концерну Volkswagen, который сейчас весьма активно развивает «зелёное» направление. Чешский бренд также занимается разработкой и выпуском моделей с нулевым уровнем выбросов. Напомним, первым электрокаром бренда стал кроссовер Enyaq iV с традиционным пятидверным кузовом. В скором времени линейку пополнит купеобразный вариант этого SUV. Отметим, продажи модели стартовали в Европе в октябре, результаты пока скромные: по статистике Carsalesbase, за первые пять месяцев клиенты купили 335 экземпляров. Для сравнения, дилеры VW за декабрь-февраль реализовали 5627 шт. ID.4













Очевидно, что на этом Шкода останавливаться не планирует: после 2022 года линейка будет ещё более активно пополняться новыми электрокарами. Ранее сообщалось о том, что компания в 2024 году, вероятно, предложит европейцам новинку – автомобиль окажется альтернативой Volkswagen ID.3 и Cupra Born. Теперь появились первые подробности ещё об одной «батарейной» разработке.





Презентация другой «батарейной» новинки, информацию о которой компания пока что держит в секрете, намечена на 2025 год. Как сообщает испанское издание motor.es, очередным электрокаром Skoda станет седан, который сейчас находится в разработке. Ожидается, что по размеру модель будет располагаться между Octavia (4689 мм) и Superb (4869 мм).













Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть будущий «электроседан» Skoda, нет. Это даёт возможность художникам пофантазировать о внешности новинки чешской марки. Свой вариант предложил дизайнер Avarvarii, изображением поделилось издание motor.es. Предполагается, что у модели будет «авангардный дизайн» и спортивное оформление кормы.













Судя по рендеру, у нового автомобиля будет покатая крыша, которая придаст автомобилю в целом более «спортивный силуэт». Передняя часть, а также корма новинки получат черты узнаваемого фирменного стиля бренда. Так, головная оптика и задние фонари будут иметь более узкую форму, что подчеркнёт несколько «агрессивный» вид седана. На месте традиционной решётки радиатора будет заглушка, через которую пройдёт светящаяся полоса, соединяющая передние фары между собой.





Информации о салоне будущей «четырёхдверки» пока тоже нет. Ожидается, что новый электрический седан предложит водителю и пассажирам просторный интерьер, кроме того, можно ожидать новую приборную панель с минималистичным оформлением.













Предполагается, что электрический седан Skoda одним из первых получит новую модульную платформу SSP, которую разработали инженеры концерна VW. Построенные на этой «тележке» автомобили могут иметь как передний, так и полный привод. Помимо этого, электрокары оснастят аккумуляторами нового поколения ёмкостью 77 кВт*ч, примерный запас хода без подзарядки в этом случае составит 550 км.



