Сколько перекупщики авто зарабатывают на скручивании пробега

В частности, они выяснили, сколько потенциально зарабатывают перекупщики на отмотке показателей одометров.





За основу эксперты взяли несколько популярных моделей - Mercedes-Benz E-Class (2011-2012 г.в.), Renault Trafic (2011-2012 г.в.), Hyundai Sonata (2015-2016 г.в.) – и вывели для них средние цены на вторичке в зависимости от пробега. Что же получилось в итоге?





Так, было установлено, что потенциальная разница в стоимости для E-Class составляет 5 700 долларов, для Trafic – 3 300 долларов, а для Sonata – 3 400 долларов. То есть, если, скажем, Соната 2015 года выпуска с пробегом 500 000 км стоит в среднем 8 800-8 900 долларов, то аналогичный автомобиль, но уже с пробегом в 100 000 км, оценивается уже на вторичке в 12 200-12 300 долларов. Тоже самое и с той же «ешкой»: немецкий седан 2011 г.в. с пробегом в 400 000 км стоит в среднем 12 800-12 900 долларов, а его аналог с показателем одометра в 100 000 км – 15 400-15 500 долларов.





В целом же на каждых смотанных 100 000 км пробега перекупщики могут зарабатывать от 800 (для Рено и Хендай) до 1 400 долларов (для Мерседеса). Суммы немаленькие, особенно если учесть, сколько еще придется вложить в машину с искаженной историей после покупки.





В связи с этим покупателям б/у авто рекомендуется по возможности пользоваться услугами автоподбора – специалисты этой отрасли помогут найти и выбрать «честный» автомобиль. При этом автоподборщики умеют хорошо торговаться (сбрасывать цену на выявленных дефектах), поэтому оплата их услуг часто окупается за счет снижения цены на машину.



