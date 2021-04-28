Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
28 апреля 21, 11:29
Сколько перекупщики авто зарабатывают на скручивании пробега
пробег
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эксперты провели необычное исследование на тему скручивания пробега.
В частности, они выяснили, сколько потенциально зарабатывают перекупщики на отмотке показателей одометров.

За основу эксперты взяли несколько популярных моделей - Mercedes-Benz E-Class (2011-2012 г.в.), Renault Trafic (2011-2012 г.в.), Hyundai Sonata (2015-2016 г.в.) – и вывели для них средние цены на вторичке в зависимости от пробега. Что же получилось в итоге?

Так, было установлено, что потенциальная разница в стоимости для E-Class составляет 5 700 долларов, для Trafic – 3 300 долларов, а для Sonata – 3 400 долларов. То есть, если, скажем, Соната 2015 года выпуска с пробегом 500 000 км стоит в среднем 8 800-8 900 долларов, то аналогичный автомобиль, но уже с пробегом в 100 000 км, оценивается уже на вторичке в 12 200-12 300 долларов. Тоже самое и с той же «ешкой»: немецкий седан 2011 г.в. с пробегом в 400 000 км стоит в среднем 12 800-12 900 долларов, а его аналог с показателем одометра в 100 000 км – 15 400-15 500 долларов.

В целом же на каждых смотанных 100 000 км пробега перекупщики могут зарабатывать от 800 (для Рено и Хендай) до 1 400 долларов (для Мерседеса). Суммы немаленькие, особенно если учесть, сколько еще придется вложить в машину с искаженной историей после покупки.

В связи с этим покупателям б/у авто рекомендуется по возможности пользоваться услугами автоподбора – специалисты этой отрасли помогут найти и выбрать «честный» автомобиль. При этом автоподборщики умеют хорошо торговаться (сбрасывать цену на выявленных дефектах), поэтому оплата их услуг часто окупается за счет снижения цены на машину.

Источник: https://autoportal.ua/
Ещё по теме:
Ford Mondeo уходит навсегда
Стало известно, кто лучше водит машину - женщины или мужчины
Как подготовить автомобиль к лету: ТОП-5 важных проверок
От чего может загореться автомобиль: как этого не допустить
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине вместо бензина продают токсические вещества
noimageПервый электрический седан Skoda
noimageУ Tesla возникли новые проблемы с европейским заводом
Лента новостей