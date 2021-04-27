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АвтоМото
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27 апреля 21, 08:32
Renault ограничит максимальную скорость на всех новых авто
Renault
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Компания Renault планирует на всех своих автомобилях ограничить максимальную скорость до 180 км/ч.
Это планируют сделать с целью предотвращения ДТП, уменьшения количества смертей и травм от аварий.

По словам директора компании Луки де Мео, в моделях Renault введут так называемую систему "Тренер безопасности", которая будет регулировать скорость в соответствии с дорожными знаками и условиями.

Подобные ограничения скорости до 180 км/ч уже применены в автомобилях Volvo и Dacia. Поэтому для водителей это не станет сюрпризом.

В компании Renault на днях также решили применить ограничение скорости до 180 км/ч и в своих автомобилях. На данный момент неизвестно, когда компании начнут поставлять машины с указанной системой безопасности.

Источник: https://www.facenews.ua/
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