Renault ограничит максимальную скорость на всех новых авто

Это планируют сделать с целью предотвращения ДТП, уменьшения количества смертей и травм от аварий.





По словам директора компании Луки де Мео, в моделях Renault введут так называемую систему "Тренер безопасности", которая будет регулировать скорость в соответствии с дорожными знаками и условиями.





Подобные ограничения скорости до 180 км/ч уже применены в автомобилях Volvo и Dacia. Поэтому для водителей это не станет сюрпризом.





В компании Renault на днях также решили применить ограничение скорости до 180 км/ч и в своих автомобилях. На данный момент неизвестно, когда компании начнут поставлять машины с указанной системой безопасности.



