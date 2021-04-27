Законы о растаможке евроблях переданы на подпись президенту

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал законы относительно растаможивания автомобилей на иностранной регистрации (№4643-д и №4644-р), которые Верховная Рада приняла 15 апреля. Теперь они переданы на подпись президенту, информирует пресс-центр парламента.





Документы вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.





Законами предоставляется льготный режим для растаможивания машин, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года. Новая формула налогообложения будет действительна в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.





Также документы освобождают от уплаты ввозной пошлины транспортные средства личного пользования массой до 3,5 тонны (в количестве не более одной единицы на каждую товарную позицию) старше пяти лет. Базой налогообложения таких авто станет сумма акцизного налога. Учитываться будут возраст, объем и тип двигателя машины.





При этом владельцы "евроблях" должны добровольно уплатить 8500 грн.





Льготный режим не распространяется на транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше и/или имеют российское происхождение или ввозятся с территории РФ и/или временно оккупированной территории Украины.





В то же время в организации "Авто Евро Сила" ожидают подписания законов президентом на этой неделе.



