С 5 мая Украина может остаться без автогаза

Представители Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ) официально обратились к правительству страны с призывом отсрочить вступление документа в силу. По мнению экспертов НАУ, после начала действия нового технического регламента импорт автомобильного газа в Украине полностью прекратится, что вызовет дефицит топлива.





Технический регламент для автогаза предусматривает оценку соответствия топлива представителями производителя или уполномоченными им лицами, или импортером, или распространителем с привлечением органов по оценке соответствия, которые выполняют задачи по оценке качества как третьи стороны.





С момента принятия ПКМУ №667 прошло 9 месяцев, но ни одного представителя органа по оценке сжиженного газа назначено не было. Поэтому, провести оценку соответствия автогаза согласно регламенту не является возможным, а без этой оценки невозможна дальнейшая реализация этого вида топлива на внутреннем рынке Украины. Из этого в НАУ сделали вывод: после вступления в силу технического регламента для автогаза (с 5 мая 2021 года) может полностью прекратится импорт сжиженного газа, что вызовет дефицит.



